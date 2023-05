La grogne monte : le marché et crédit sont bloqués. Les Français ne parviennent plus à se loger et les professionnels trinquent. Est-ce l’exécutif s’y prend bien pour aborder la question du Logement ? Mickaël Nogal est l’invité de Mon Podcast Immo pour faire le point.

Au micro d’Ariane Artinian, le président du cabinet de conseil Convergences, co-animateur du CNR Logement, évoque le report de la restitution des conclusions du CNR Logement, la nécessité d’améliorer les conditions d’accès au logement des Français et de sortir des clivages habituels entre le public et le privé, entre l’état et les collectivités…

Une situation aggravée en 2023

Depuis 5 mois, en effet, le Conseil National de la Refondation Logement a travaillé avec les acteurs du secteur et les élus et, selon Mickaël Nogal, cette diversité fera la richesse de son travail et de ses conclusions dont la restitution aura lieu le 5 juin.

« Ce qui m’intéresse, moi, c’est de savoir comment les propositions seront retranscrites et dans quelle timing…« , explique-t-il. Et il y a urgence car la situation en 2023 (taux d’emprunt, coût de l’énergie, contraintes réglementaires…) aggrave une situation qui existait déjà : à titre d’exemple, sur le mal logement, le logement social.«

Tout le monde a un jouer pour améliorer le logement des Français

Mickaël Nogal affirme qu’il n’y a pas néanmoins de solution miracle. Et il n’y a pas un responsable. Que l’on soit élu, bailleur social, financeur, promoteur, entreprise du bâtiment… , tout le monde a un rôle à jouer pour faire en sorte que l’on ait un maximum de solutions à offrir aux Français pour se loger. « La politique du logement doit répondre aux besoins des Français tout au long de leur vie. Le CNR doit nous aider à dépasser des clivages habituels entre le public et le privé, entre l’état et les collectivités... »

Et de préciser : « Des changements s’opèrent. Il faut apporter des réponses nouvelles et je crois que le travail du CNR Logement portera ses fruits car il est issu d’un consensus avec l’ensemble des acteurs publics, privés, état et collectivités. «