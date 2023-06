Au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian, Vanessa Bénédic, CEO d’Homeloop, expose sa vision du marché immobilier et explique sa décision de baisser de 5% le prix des biens dont homeloop est propriétaire pour débloquer le marché.

Une baisse des prix pendant 6 mois

Depuis des semaines, de nombreuses voix s’élèvent dans le monde de l’immobilier pour expliquer qu’il est nécessaire dire aux vendeurs qu’ils doivent baisser leurs prix et ce, afin de débloquer le marché. Homeloop a franchi le cap. Sa directrice, Vanessa Bénédic, vient d’annoncer une baisse de ses prix de vente de 5 % pour les 6 prochains mois.

«Nous avons pris l’initiative de donner du pouvoir d’achat à nos clients. Homeloop achète comptant des biens immobiliers moyennant un coût de prestation de service. En baissant les prix de vente, nous allons certes rogner sur nos marges mais cela nous permettra de faire tourner nos stocks encore plus rapidement.», explique t-elle.

Vanessa Bénédic craint-elle que ralentissement du marché actuel déséquilibre le modèle d’achat-revente de Homeloop ? « Chez Homeloop, la prudence est de mise » ,assure la dirigeante. Malheureusement, la Proptech d’achat instantané ne peut pas satisfaire tous les vendeurs car, ne parvenant pas à vendre leurs biens, ils sont de plus en plus nombreux à la contacter : +25 % en 3, voire 4 mois, soit 2000 vendeurs tous les mois.

Et de poursuivre : « Chez Homeloop, nous faisons aujourd’hui attention à nos achats, poursuit-elle. Le marché est très tendu. Et je ne vois pas, pour l’instant, d’amélioration dans un futur proche. Nous privilégions les produits zéro défaut. La hausse des taux a fait énormément baissé le pouvoir d’achat des Français. Deux solutions : soit les vendeurs comprennent la situation, baissent leur prix et le marché repart, soit le marché reste à l’arrêt avec des vendeurs qui ne baissent pas leurs prix. »