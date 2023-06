Crise de l’immobilier : « Le quoi qu’il en coûte n’est pas passé par l’immobilier et cela n’est pas près d’arriver », Cécile Roquelaure

Les premières annonces du Gouvernement sur les conclusions du Conseil national de la refondation dédié au logement ont été faites et elles témoignent d’une imperturbable constance de la politique du logement en France… Et la déception des acteurs est grande. Cécile Roquelaure, Directrice des études d’Empruntis, réagit.

Il faut attendre le 13 juin pour en savoir plus sur l’accès au financement

Côté accès au financement, les bonnes nouvelles se feront encore attendre puisque la réunion du HCSF aura lieu le 13 juin. Si toutefois les mesures prises ne concernent que l’enveloppe dérogatoire, le résultat sera décevant…

L’actualisation mensuelle du taux d’usure prolongée: une bonne nouvelle

L’autre annonce concerne la volonté de prolonger l’actualisation mensuelle du taux d’usure. C’est une bonne nouvelle, car si la hausse des taux ralentit au mois de mai, elle n’est pas finie et semble avoir repris de la vigueur au mois de juin. Il faudra encore patienter pour libérer l’accès au crédit, ce qui constitue une embuche de taille pour le marché.

Le Prêt à taux zéro raboté

Surtout que le PTZ qui constitue un levier important pour les primo-accédants se voit une nouvelle fois raboté… Il sera recentré dans les zones tendues et dans le neuf, la non éligibilité au PTZ de la maison individuelle va mécaniquement produire à minima un report sur l’ancien (donc un accroissement des tensions), à défaut l’abandon du projet. Surtout que la promotion est en berne…

Toujours dans les zones tendues, mais cette fois dans l’ancien, nous espérions l’ouverture du PTZ car la rénovation est un enjeu majeur pour remettre sur le marché des biens accessibles aux primo-accédants. Surtout avec le contexte de loi Climat… Il n’en sera rien, il reste réservé aux zones détendues mais sera verdi… Donc encore moins distribué !

Pas de nouveau dispositif d’investissement locatif

Côté investissement locatif, les annonces confirment qu’il ne sera pas relancé d’autant que la fin du Pinel est confirmée pour fin 2024 : en même temps la nouvelle version était déjà la chronique d’une mort annoncée… On ne peut que déplorer ce manque de volonté pour favoriser l’investissement locatif sur un marché où les tensions sont de plus en plus fortes.

Pas de relance de la Promotion

Plus globalement, les premières annonces faites ne présentent aucun moyen de libérer du foncier ni de favoriser la relance de la promotion, ou une volonté de calmer le jeu sur la rénovation et son calendrier si mal « tombé ».

La politique qui vise à réduire la demande plutôt qu’à soutenir l’offre a débuté avec les recommandations du HCSF il y a déjà plus de 3 ans et alors même que la situation s’est fortement détériorée, elle reste le choix des autorités…