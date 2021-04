Les femmes et l’immobilier, une histoire d’amour

RENT 2018 : Les femmes et l'immobilier, le regard de Cathy Larrieu

RENT 2018 : Les femmes et l'immobilier, le regard de Bertrand Gstalder, président de SeLoger & Logic Immo

Cécile Roquelaure (Empruntis) et Sécerine Amate (Groupe SeLoger) sont les invitées de Mon Podcast Immo au micro d’Ariane Artinian.

Les femmes et les hommes n’appréhendent pas de la même façon leur projet immobilier. Séverine Amate, porte parole du Groupe SeLoger et Cécile Roquelaure, porte parole du courtier Empruntis reviennent sur les différences et dressent l’état des lieux au micro de Mon Podcast Immo.

