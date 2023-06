Immobilier Marseille : Lucile et Jean-Pierre Arnaud ouvrent une agence Viagimmo

Sensibles à la question du « bien vieillir » et animés par la même soif entrepreneuriale, Lucile et Jean-Pierre Arnaud, couple également à la vie, viennent de rejoindre Viagimmo.

Couple également à la vie, Lucile et Jean-Pierre Aarnaud viennent de rejoindre Viagimmo. Ils ont inauguré leur agence Viagimmo à Marseille, le mardi 20 juin 2023, en présence de Sylvain Souvestre, Maire des 11e et 12e arrondissements de la ville et d’Isabelle Savon, représentante de Renaud Muselier, le président de la région PACA.

Juriste de formation spécialisée en droit social, Lucile fait ses premières armes aux Petits frères des pauvres, puis a été directrice de la communication au sein du groupe PPR (Pinault – Printemps – La Redoute) avant d’être nommée directrice adjointe du Printemps Haussmann.

Retour sur le parcours de Lucile et Jean-Pierre Arnaud

Diplômé en droit des affaires et en sciences politiques Jean-Pierre a débuté sa carrière dans le journalisme avant de rejoindre le groupe France Télécom puis Orange.

En 2008, à l’aube de leurs 40 ans, soucieux de réaliser des actions concrètes ayant un maximum de sens au service des autres, ils donnent un tournant à leur carrière en créant leur entreprise d’aide à domicile à Marseille. Sensibles à la question du « bien vieillir » et animés par la même soif entrepreneuriale, c’est naturellement qu’ils se dirigent vers le viager.

« Le contexte socioéconomique actuel met en lumière les atouts apportés par le viager. Bien que les personnes connaissent de mieux en mieux les contours de ce dispositif, un travail de pédagogie reste encore nécessaire. Par ailleurs, nous avons été séduits par le côté éthique de cette transaction qui apporte une réponse concrète aussi bien aux seniors vendeurs qu’aux acquéreurs. Un dispositif ancestral et, pourtant, tellement moderne ! », soulignent Lucile et Jean-Pierre Arnaud.

Face à la réforme des retraites, à la baisse du pouvoir d’achat des Français et à la quête du Graal de l’accession à la propriété au moyen du prêt immobilier, le viager offre une solution alternative pérenne et solide profitant à l’ensemble des parties. Si la vente en viager occupé permet aux vendeurs de rester vivre chez eux tout en percevant un complément de revenus non négligeable, elle permet en contrepartie aux investisseurs d’accéder plus facilement à la propriété à prix plus réduit que le marché.

D’un côté, favoriser le bien vieillir…

Si les personnes de plus de 60 ans sont, pour la plupart, propriétaires de leur logement, la pierre reste pour elles un patrimoine dormant pouvant être mis à profit pour envisager la retraite sereinement : la vente en viager occupé permet en effet aux seniors d’améliorer leur niveau de vie, en leur donnant le choix de rester à domicile, de financer une résidence séniors, mais aussi de percevoir une rente venant s’ajouter à leur pension de retraite pour pourvoir à leurs besoins médicaux, financiers et de la vie quotidienne. Pour certains, le bouquet (montant comptant versé au moment de la vente chez le notaire) permettra de réaliser des projets familiaux, comme un voyage, une donation aux enfants ou bien d’effectuer des travaux de rénovation notamment énergétique.

… De l’autre, se constituer un patrimoine immobilier

Parallèlement, de nombreux candidats à l’accession doivent faire face à des conditions de plus en plus contraignantes imposées par les banques, qui s’accompagnent de la hausse des taux des crédits immobiliers corollaire de l’hyperinflation actuelle. Le viager permet de déjouer ces embûches et constitue un sésame pour devenir propriétaire.

Dans le cadre d’un achat en viager occupé, l’occupation du logement par le vendeur est un facteur de réduction du prix, grâce à une décote liée à l’occupation du logement par le senior. L’achat d’un bien immobilier en viager libre s’adresse quant à lui à un public d’accédants à la propriété disposant de revenus plus modérés, ou n’ayant pas le profil emprunteur type, en raison d’une situation professionnelle précaire ou d’une condition médicale rendant l’emprunt onéreux et complexe.