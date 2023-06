Immobilier neuf : Cogedim lance son « Club », un panel de bon plans pour ses clients

Alors qu’il devient de plus en plus difficile d’acquérir un logement, Cogedim veut s’engager au plus près de chacun de ses clients et lance son « Club ».

Celui-ci propose un panel d’offres, de services, d’avantages et de remises pour permettre aux clients d’accéder à un large réseau d’experts et de réaliser des économies substantielles dans l’aménagement et l’entretien de leur habitat au quotidien.

Le Club est disponible depuis l’espace client « Mon-Cogedim.com » dès la réservation du logement et, ce pendant 13 ans après la remise des clés, que ce soit pour une résidence principale ou un investissement. Cogedim affirme ainsi sa singularité à s’engager auprès de chacun de ses clients.

Le Club complète désormais cet accompagnement en apportant des nouveaux services et avantages autour de deux grandes thématiques.

Un accompagnement sur-mesure

Dans l’univers « Offres et Services », les clients peuvent accéder à un large réseau d’experts de Cogedim, de la filiale d’Altarea « Solutions & Services » et de ses partenaires pour les aider à gérer leur bien immobilier au quotidien, à travers des solutions de financement pour son bien, la délégation de la gestion locative, la vente de biens immobilier, le changement d’assurance emprunteur et la solution meublée (statut LMNP).

Les clients Cogedim bénéficient également de la « Conciergerie by Altarea Gestion Immobilière ». Lancée en juin 2023, elle propose des solutions concrètes pour simplifier toutes les démarches liées au logement. Ils peuvent, par exemple, accéder à des solutions de déménagement à tarif négocié, disposer gratuitement et sans engagement d’études comparatives pour des contrats énergie, assurance habitation, Internet ou mobile, services de dépannage (électroménager, serrurerie, etc.) et de petits travaux (montage de mobilier, végétalisation des espaces extérieurs…) via un réseau d’artisans avec des prix d’intervention maîtrisés.

Un soutien au pouvoir d’achat

Ameublement, décoration, cuisine, électroménager mais aussi mode, location de voiture, destinations de vacances… Le Club permet de réaliser d’importantes économies en magasin ou en ligne, auprès d’un réseau d’une cinquantaine d’enseignes partenaires telles que Truffaut, AMPM, Cuisinella et Carrefour. Depuis l’univers « Avantages & Remises », les utilisateurs peuvent suivre les économies réalisées et découvriront les nouvelles offres et enseignes disponibles qui vont s’enrichir au fil du temps.

Vincent Ego, Directeur Général de Cogedim, affirme : « La qualité du service client fait partie de notre ADN et de nos priorités, elle repose sur notre capacité à innover et proposer de nouvelles offres et services adaptés aux enjeux de nos clients. Aujourd’hui, plus que jamais, le pouvoir d’achat reste une préoccupation. L’acquisition d‘un logement est un achat engageant. Nous nous devons d’accompagner nos clients bien au-delà de notre relation contractuelle »