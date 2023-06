Hestia et le réseau de courtage en crédit AFR Financement annoncent un partenariat destinés à développer le leasing immobilier et débloquer l’accès au cré

Dans le contexte actuel, l’accès au crédit immobilier reste difficile pour tous les profils d’emprunteurs et de nombreux Français sont contrariés dans leur projet d’accession à la propriété.

Hestia, acteur du leasing immobilier, et AFR Financement, réseau de centres de courtage en crédits, viennent de signer un partenariat.

L’objectif partagé par ces deux acteurs de l’immobilier est de débloquer l’accès au crédit immobilier pour les Français qui ne peuvent pas y accéder en l’état actuel des conditions exigées par les banques. Le rapprochement opéré par Hestia et AFR Financement a pour ambition de permettre aux Français, quel que soit leur profil, d’accéder à la propriété de manière progressive grâce au leasing immobilier.

Hestia, le leasing immobilier qui transforme la manière d’accéder à la propriété

Lancée en 2022, Hestia est une solution de leasing immobilier qui permet à tous de devenir propriétaires progressivement, y compris les profils atypiques ne répondant pas aux critères des banques : jeunes actifs sans apport, indépendants qui ne disposent pas de trois années de bilan comptable, seniors, personnes ayant déjà contracté un crédit, propriétaires sans prêt relais, etc.

À la différence d’une banque, Hestia étudie le profil des acquéreurs et calcule leur capacité d’emprunt à trois ans. Hestia communique le budget d’achat aux clients, qui sélectionnent un logement. Hestia achète ensuite le logement pour le compte de ses clients, qui lui versent un loyer. Une partie de ce loyer est redistribuée aux acheteurs, ce qui leur permet de se constituer un apport. En parallèle, Hestia accompagne les acquéreurs via un courtier afin de les aider à obtenir un prêt et à racheter le logement à un prix fixé à l’avance. En offrant une solution d’accession progressive, plus flexible et inclusive que les banques, Hestia veut diversifier les manières d’accéder à la propriété.

AFR Financement, le réseau de courtage qui facilite les démarches des futurs acquéreurs

AFR Financement est un réseau de centres de courtage en crédits attaché à la défense des intérêts de ses clients. Après avoir réalisé le montage administratif et technique des dossiers de demande de crédit, AFR Financement compare et négocie pour le compte de ses clients les meilleures offres de crédit immobilier.

AFR Financement agit en facilitateur. L’accès au crédit immobilier est plus simple et plus rapide pour ses clients. L’accompagnement peut avoir lieu en centre de courtage, à domicile ou 100 % à distance. Les clients sont accompagnés à chaque étape de leur projet, jusqu’à trouver la meilleure offre, construite sur mesure.

Débloquer l’accès au crédit immobilier : Hestia et AFR Financement font front commun

Le contexte immobilier actuel est peu favorable aux futurs acquéreurs : remontée des taux de crédit immobilier, difficultés à se constituer un apport en raison de l’inflation, durcissement des critères d’octroi de crédit. Autant d’éléments qui empêchent de nombreux Français d’accéder au crédit immobilier. Et ce ne sont pas les récentes annonces du Gouvernement qui devraient améliorer – immédiatement – la situation. Toutefois, cette barrière n’est pourtant pas infranchissable. Des solutions existent pour les Français qui souhaitent malgré tout devenir propriétaires, de manière progressive. Le leasing immobilier proposé par Hestia en fait partie. Pour être connu des profils qui en ont réellement besoin, ce dispositif de leasing immobilier doit être valorisé par les courtiers.

Le rapprochement entre Hestia et AFR Financement prend ici tout son sens. Ces deux acteurs de l’immobilier sont animés par une ambition et des synergies communes : ouvrir les portes de l’accès immobilier au plus grand nombre. Or, dans le contexte immobilier et financier actuel, de nombreux courtiers peinent à trouver des solutions de financement pour leurs clients. Le rapprochement entre AFR Financement et Hestia facilitera l’accès au crédit immobilier pour de nombreux Français qui en sont aujourd’hui exclus, en les aidant à décrocher un prêt immobilier dans un délai de trois ans. À l’issue des trois ans, les clients se tournent de nouveau vers AFR Financement, créant ainsi ce qui constitue une sorte de boucle vertueuse qui profite à tous.

« Hestia souhaite faire sauter les verrous qui empêchent de nombreux Français d’accéder au crédit immobilier. En nous appuyant sur les services d’AFR Financement pour promouvoir notre solution de leasing immobilier, nous pourrons aider davantage de Français à devenir propriétaires », Adrien PÉLIGRY, CEO et cofondateur de Hestia.



« Proposer la solution de leasing immobilier d’Hestia enrichit notre offre de courtage. Nous accompagnons les futurs acquéreurs à chaque étape importante, depuis leur entrée dans le dispositif de leasing immobilier jusqu’à l’obtention de leur crédit, et même au-delà. Ils peuvent ainsi devenir propriétaires du logement dont ils avaient envie dès le début à l’issue de la période de location de trois ans », conclut Bruno ROULEAU, Directeur de la Stratégie et de l’Innovation, AFR Financement.