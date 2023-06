Après le 1er confinement, je suis immédiatement recrutée comme négociatrice

Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours manifesté un vif intérêt pour la décoration d’intérieur et la gestion de patrimoine. J’ai acheté ma résidence principale dès que j’ai pu et, dès 2019, j’ai commencé à suivre des formations dispensées par des coachs en immobilier. En 2020, je décide de me lancer dans l’immobilier mais le premier confinement arrive. Faute de pouvoir mener à bien mon projet, je commande des dizaines de livres sur l’immobilier. J’adore apprendre, je mets donc cette période à profit pour poursuivre ma formation. Le lendemain de la fin du premier confinement, je postule dans une agence immobilière aux Essarts-le-Roi, dans les Yvelines, et suis immédiatement recrutée comme négociatrice.

Pas le droit de répondre au téléphone les premiers mois !

Malheureusement, les autres personnes qui travaillaient dans cette agence ne m’ont pas vus arriver d’un très bon œil. Les premiers mois, je n’avais pas le droit de répondre au téléphone et encore moins d’accueillir les clients. Quand je trouvais des prospects ou que j’obtenais des contacts, mes collègues les récupéraient… ils me disaient de c’était normal et qu’il en était de même dans toutes les agences immobilières. Jusqu’au jour où je suis allée voir le responsable de l’agence pour que tout ceci prenne fin. J’ai alors commencé à aller sur le terrain, à rentrer des mandats et à vendre mes premiers biens. Et puis, rapidement, les ventes s’enchaînent, je suis ravie, je me sens à ma place. J’aime discuter avec les clients, comprendre leurs attentes et les accompagner dans leur projet de vie.

Un cheminement éclair, créer ma propre agence immobilière

En 2021, j’apprends que le gérant de l’agence immobilière dans laquelle je travaille a décidé de fermer cette agence immobilière sans rien dire à personne. Lorsque j’apprends la nouvelle, il me propose d’intégrer une autre agence, mais je me sens trahie et refuse.

J’intègre une autre agence sur la même commune. Mon secteur de prospection est plus grand que le précédent et je me rends compte que je fais, à nouveau, de très bons chiffres. Confortée par ce succès, à l’été 2021, je décide de créer ma propre agence que j’ouvre officiellement en octobre.

Très vite, une apprentie me rejoint, puis des agents commerciaux, une assistante de direction, etc. Aujourd’hui, nous sommes 7 et couvrons tout l’Ouest parisien essentiellement pour de la transaction même si nous avons aussi quelques lots en location. Après un an d’activité, j’avais plus que doublés mes objectifs initiaux et je me mets en quête de nouveaux locaux pour Morvan Immobilier.

Experience client et sens de l’accueil

Je ne veux pas d’une vitrine donnant sur la rue. J’ai envie de quelque chose de plus atypique et intimiste. En réalité, je rêve de trouver une maison pour y installer mon agence ; ce qui finit par arriver. En septembre 2022, je signe le bail pour une petite maison en pierre typique de la vallée de Chevreuse avec un petit extérieur. Après trois mois de travaux, mon équipe et moi, nous y installons. Tout le monde s’y sent bien, à commencer par mon équipe. Quant aux clients, ils sont agréablement surpris. On pourrait croire que c’est anecdotique, mais tout ceci participe à l’expérience client.

Trois conseils pour gérer son image en immobilier Sachez vous mettre en valeur pour mettre en valeur vos biens. Il est important que vous ayez une bonne présentation, que vous sachiez communiquer et vous adapter à votre interlocuteur. Soyez authentique, soyez fidèle à l’image que vous renvoyez. Ne jouez pas un jeu, les clients le verront immédiatement. Respectez vos engagements, montrez que vous êtes quelqu’un de sérieux, de compétent. N’oubliez pas que vous vendez un service aussi faut-il que vous l’assuriez jusqu’au bout.