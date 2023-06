Réuni ce jeudi 22 juin 2023, le Conseil d’Administration de l’Union des Syndicats de l’Immobilier (Unis) a réélu à l’unanimité Danielle Dubrac Présidente pour un nouveau mandat de trois ans.

Les 93 membres du Conseil d’Administration de l’Unis, représentant à la fois les régions et les métiers présents au sein de l’Union des Syndicats de l’Immobilier ont élu ce jeudi 22 juin 2023 Danielle Dubrac pour un nouveau mandat de trois ans.

Danielle Dubrac a présenté un programme pour cette nouvelle mandature 2023/2026, construit avec les adhérents de l’Unis, et riche d’une vingtaine de propositions pour favoriser le développement de l’organisation, améliorer le service rendu à ses adhérents et peser dans le débat public.

Elle a notamment souhaité renforcer la capacité prospective du syndicat, revoir les services rendus aux adhérents, notamment en matière d’accompagnement juridique, accélérer le développement des outils de formation de l’Unis (UN+). Elle a aussi proposé le « renforcement des coopérations opérationnelles partout où elles sont possibles » pour donner un poids supplémentaire à l’action intersyndicale.

« La faiblesse des annonces gouvernementales à l’issue du CNR consacré au logement, l’avis de l’Autorité de la concurrence sur l’entremise immobilière nous le prouvent : dans la période qui s’ouvre, nous serons confrontés à la remise en cause de nos métiers, de nos modèles. Je me battrais pied à pied pour défendre nos professions, nos salariés et nos clients. Les défis à relever sont nombreux mais unis, nous sommes une force », déclare Danielle Dubrac.

Le nouveau Bureau sera connu à l’issue du prochain Conseil National du 11 juillet 2023 mais d’ores et déjà, Danielle Dubrac a annoncé qu’Edouard Morlot, actuel Président de l’Unis Normandie et Président de la commission Rénovation et RSE sera le prochain Président Délégué de l’Unis.

Danielle Dubrac est également Présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Seine-Saint-Denis et conseillère au CESE. Elle est Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur et officier dans l’ordre du Mérite.

L’UNIS est la première organisation de professionnels de l’immobilier qui représente tous les métiers du secteur : agents immobiliers, mandataires indépendants, gestionnaires locatifs, administrateurs de biens, experts, promoteurs-rénovateurs.