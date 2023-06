Pros de l’immo : L’Unis choisit My Notary pour son nouveau service de rédaction de contrats immobiliers

À l’occasion du Conseil d’Administration de l’Unis le jeudi 22 juin 2023, Danielle Dubrac, Présidente de l’Unis et Sacha Boyer, Président de My Notary ont annoncé la naissance de « Unis Actes par My Notary », le nouveau service de rédaction de contrats immobiliers automatisés sur la plateforme « intuitive et tout-en-un » de l’entreprise lyonnaise.

Les adhérents de l’Unis auront accès à près de 350 trames de documents utilisables pour leur activité professionnelle

Dès le 1er septembre 2023, dans le cadre de ce nouveau partenariat, les adhérents de l’Unis vont pouvoir bénéficier gratuitement, à partir de leur espace adhérent, d’un accès à près de 350 trames de documents utilisables pour leur activité professionnelle. Si une grande partie de ces trames existait jusqu’alors sur le site de l’Unis, le travail commun des équipes juridiques de l’Unis et de My Notary garantit la fiabilité de ces documents et en automatise l’utilisation.

La solution retenue par l’Unis avec My Notary offre de nombreux avantages à ses adhérents : une bibliothèque complète de documents juridiques, la rédaction de contrat automatisée, la récupération automatique des informations évitant la double saisie et, surtout, la rédaction collaborative avec leurs clients pour garantir la bonne réussite du projet. De quoi offrir un gain de temps et la facilitation des échanges avec les clients et partenaires.

Au-delà de ces services négociés dans le cadre de ce partenariat, les adhérents Unis qui le souhaitent pourront faire appel à d’autres prestations payantes de l’entreprise comme la signature et les recommandés électroniques.

L’accompagnement juridique et administratif : l’une des raisons principales justifiant le recours à un professionnel de l’immobilier

« Ce que nous cherchons dans notre syndicat professionnel, c’est offrir le meilleur accompagnement aux adhérents de l’Unis afin de faciliter leur activité professionnelle en toute sécurité. Les équipes juridiques sont déjà reconnues pour leur professionnalisme et leur efficacité. Avec « Unis Actes par My Notary », nous franchissons une étape et améliorons encore la qualité du service rendu à nos adhérents. Dans cette période si difficile pour la profession, c’est un indéniable avantage supplémentaire », indique Danielle Dubrac, Présidente de l’Unis, qui a tenu à remercier Renaud Dalbera, Président de la commission Innovation et Catherine Dos, Présidente de la commission Développement qui ont mené avec les équipes de l’Unis les discussions ayant abouti à la conclusion de ce partenariat.

Pour Sacha Boyer, Président de My Notary : « Valeur ajoutée reconnue de la profession, l’accompagnement juridique et administratif est devenu l’une des raisons principales justifiant le recours à un professionnel de l’immobilier. C’est pourquoi, notre raison d’être chez MyNotary.fr est de proposer une solution simple et intelligente permettant aux professionnels d’être plus réactifs et plus précis auprès de leurs clients. L’Unis partage avec nous ce souci de l’excellence en matière juridique. Nous nous réjouissons donc de la création d’Unis Actes by MyNotary qui permet de mêler nos savoirs faires respectifs au service de leurs adhérents et de leurs clients finaux. Ensemble, continuons de renforcer la valeur ajoutée des professionnels de l’immobilier ».