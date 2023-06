Rénovation énergétique : Effy présente « EffyIA », son assistant virtuel qui répond à toutes vos questions

Effy, spécialiste de la rénovation énergétique en ligne, franchit une nouvelle étape avec le lancement de la première « IA générative » dédiée à la rénovation énergétique.

Cet assistant virtuel répondra de manière rapide et automatique aux questions que peuvent lui poser les visiteurs du site. Un outil pratique, ludique et moderne, qui complète l’arsenal digital d’Effy pour les particuliers. En effet, certains particuliers préfèrent poser des questions que de chercher des réponses dans de nombreuses pages de contenus. Mais, dans tous les cas, pour engager le parcours de rénovation, les conseillers experts d’Effy prendront le relai.

Frédéric Utzmann, co-fondateur et Président d’Effy : « La rénovation énergétique ne devrait plus être un sujet si anxiogène ou si complexe pour les Français. Les technologies d’OpenAI, en notamment GPT, nous ont permis de créer la première intelligence artificielle générative du secteur. Elle permet de changer l’expérience client et la recherche d’information. EffyIA est très simple d’usage et peut rendre beaucoup plus facile le démarrage des parcours de rénovation. C’est un outil pratique et complémentaire à l’expertise de nos équipes qui sont là pour accompagner ensuite nos clients pas à pas jusqu’à la réussite de leurs projets. »

Utiliser la puissance de GPT au service de la rénovation énergétique

Pour construire cette innovation, les équipes R&D d’Effy ont connecté GPT avec l’ensemble de bases documentaires d’Effy, représentant 660 pages, mis à jour quotidiennement ainsi qu’aux sections pertinentes des sites publics d’information.

Cette base documentaire rassemble des informations sur la réglementation de la rénovation énergétique, les différents types de travaux à réaliser, les aides financières existantes… Au regard de l’évolution de réglementaire touchant le secteur de la rénovation énergétique, EffyIA est en perpétuelle évolution pour adapter au mieux ses réponses au besoin des particuliers.

Afin d’utiliser au mieux la base de données Effy, les particuliers devront rédiger des « prompt », généralement une phrase ou un paragraphe décrivant la question à laquelle ils souhaitent avoir la réponse. Il est important de noter que la qualité et la pertinence des réponses générées par EffyIA dépendent en grande partie du « prompt » fourni. Un « prompt » bien formulé et adapté permettra d’obtenir des résultats plus précis et cohérents. Par ailleurs, à l’image de Chat-GPT, EffyIA n’a pas de « mémoire ». Si le particulier recharge la page ou revient plus tard, il n’aura pas souvenir de ses conversations précédentes.

Enfin, et par souci de confidentialité, cet assistant n’a pas accès aux données personnelles de nos clients et ne pourra donc pas répondre aux questions sur d’éventuels dossiers en cours.

Une solution intuitive, adaptée aux nouveaux usages des Français

Ce nouvel outil vient compléter l’arsenal de solutions développées par Effy pour faciliter les parcours de rénovation énergétique, à l’image de l’outil d’autodiagnostic disponible en ligne depuis janvier 2023.

En combinant ces outils technologiques innovants et l’expertise humaine, Effy permet à chacun de bénéficier d’un accompagnement complet pour concrétiser son projet de rénovation énergétique.