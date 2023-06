Immobilier : Viva Viager offre le suivi à vie gratuit sur ses contrats viagers

Le viager attire des profils de plus en plus variés. Pour sécuriser les transactions et garantir le bon déroulement de ses contrats jusqu’à leur terme, Viva Viager propose un « suivi à vie » gratuit.

D’ici 2030, le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans devrait augmenter de plus de 40 %. Alors que plus de 85 % des Français souhaitent vieillir à domicile, il y a urgence à garantir le maintien de l’autonomie dans de bonnes conditions. Un défi de taille, surtout dans le contexte actuel d’inflation et de baisse du pouvoir d’achat des retraités.

C’est sans doute ce qui explique l’augmentation notable du viager, un marché qui a progressé de 6 % en 2021. Il représente désormais environ 5 500 opérations par an, ce qui correspond à l’injection de 1 milliard d’euros de pouvoir d’achat dans l’économie française chaque année.

Viva Viager veut réinventer le viager en proposant des prestations sur-mesure et des montages financiers innovants

Désormais, tout l’enjeu est de sécuriser dans la durée ce type de transaction immobilière, encore trop peu connue, pour rassurer acquéreur et vendeur. Or, si les profils des acheteurs et des vendeurs ont considérablement évolué, côté professionnels de l’immobilier, l’offre est restée très longtemps traditionnelle, et non adaptée aux nouveaux enjeux de ce marché. Dans ce contexte, Viva Viager casse les codes du secteur en s’engageant sur le long terme.

Considérant que le viager est un contrat « vivant », spécialiste des solutions sur-mesure du viager, de la nue-propriété et de la vente à terme est le seul à proposer un « suivi à vie » gratuit qui garantit le bon déroulement de ses contrats jusqu’à leur terme.

« Nous avons à cœur de remettre au goût du jour l’univers du viager afin qu’il regagne sa place de choix comme une transaction immobilière adaptée aux attentes actuelles. Contrairement aux ventes classiques, la transaction viagère ne se termine pas le jour de la signature chez le notaire ! Nous avons donc pris l’initiative de suivre et faciliter la relation entre débirentier et crédirentier dans le temps« , explique Reza Nakhai, associé fondateur.

Le suivi à vie des contrats viager : la garantie d’une expérience positive de A à Z

Viva Viager, dans le cadre de son Pacte Viva, propose un accompagnement personnalisé à chacun de ses clients. Avec un objectif : offrir une expérience « 100 % zen » en s’assurant du bon fonctionnement de ses contrats.

Loin des grands discours, cet engagement se traduit par des prestations très concrètes comme le suivi annuel des indexations des rentes et de leur bon paiement, l’assistance dans la ventilation des charges entre les deux parties du contrat, des contrôles réguliers pour valider le respect des termes convenus entre les acheteurs et les vendeurs et, le cas échéant, la recherche de solutions adaptées aux besoins évolutifs des acheteurs et des vendeurs et enfin des conseils juridiques qui garantissent la sécurité des contrats viagers et répondent aux questions des clients.

« Chez nos confrères, ce service n’existe pas ou fait l’objet d’une facturation séparée. Nous sommes les seuls à considérer qu’il fait tout simplement partie de notre métier ! », précise Reza Nakhai.

Le viager, un tremplin pour augmenter son pouvoir d’achat

Pourquoi faudrait-il renoncer à rester chez soi, faute de revenus suffisants pour préserver son autonomie ? Pourquoi arbitrer entre son confort et la transmission d’un bien à ses enfants ? La vente en viager, même si elle revêt différentes formes, est une transaction immobilière qui permet d’en finir avec les compromis pénalisants.

Avec le viager, conserver ses habitudes chez soi, en conservant la jouissance à vie de son domicile devient possible, comme établir un contrat sur-mesure en intégrant des modalités spécifiques à tous les niveaux : droit d’usage et d’habitation ou usufruit, niveau du bouquet et des rentes, choix entre vente à terme/nue-propriété/viager, conditions d’une libération anticipée, ou être juridiquement protégé, via le « privilège du vendeur » qui permet de récupérer son bien en cas d’impayé, ou encore protéger son conjoint, car la rente est réversible à titre gratuit au dernier vivant sans droit de succession et enfin transmettre à sa famille, via une donation, d’une partie du capital (elle peut être défiscalisée partiellement).