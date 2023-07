Crédit immobilier : 7 conseils à suivre avant d’acheter votre résidence principale

En tant que primo-accédant, l’achat d’un bien immobilier est une expérience passionnante mais peut vite devenir stressante. CREDIXIA vous délivre quelques conseils pour vous aider à démarrer votre recherche et faciliter votre processus d’achat.

Calculez votre budget

Avant de commencer votre recherche, il est important de déterminer votre budget en fonction de votre capacité financière. Cela comprend non seulement le prix d’achat de la maison mais aussi les frais supplémentaires tels que les frais de notaire, la taxe foncière, les frais d’agence immobilière, les coûts de déménagement et les charges de copropriété.

Faites des recherches sur le marché immobilier

Informez-vous sur les tendances actuelles du marché immobilier dans votre région et sur les caractéristiques des propriétés qui répondent à vos critères. Vous pouvez utiliser des sites web d’annonces immobilières ou faire appel à un agent immobilier local pour vous aider.

Obtenez un accord de principe

Une fois que vous avez une idée de votre budget et de ce que vous recherchez, il est important d’obtenir une étude de financement auprès d’une banque ou d’un courtier. Et ce, d’autant plus que les taux évoluent rapidement. Cela vous permettra de savoir combien vous pouvez emprunter et vous aidera à faire une offre sur un bien en toute sérénité.

Visitez des biens immobiliers

Faites des visites qui correspondent à vos critères pour affiner vos préférences et trouver le bien qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget.

Faites appel à un agent immobilier

Un agent immobilier peut vous aider à trouver le bien idéal en fonction de vos critères et de votre budget. Il vous guide tout au long du processus d’achat. Il peut également négocier le prix du en votre nom et vous aider à comprendre les différentes étapes de l’achat.

Demandez des conseils et des aides financières

Il existe des aides financières telles que le PTZ (Prêt à Taux Zéro) ou les aides locales qui peuvent vous aider à financer votre achat immobilier. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un courtier et de votre mairie pour en savoir plus sur ces aides.

Faites une offre

Une fois que vous avez trouvé la propriété qui vous convient, faites une offre en tenant compte de votre budget. Si l’offre est acceptée, vous pouvez passer à l’étape suivante qui consiste à finaliser l’achat avec l’aide de votre notaire et de votre agent immobilier.

Confiez votre dossier à un courtier

Faites appel à un courtier pour le montage de votre dossier de financement, il vous aide à rassembler les éléments nécessaires pour présenter au mieux votre projet à la banque et négocier les meilleurs taux du marché. Il vous accompagne jusqu’à la signature chez le notaire. Votre statut de primo accédant, vous permet d’accéder à des prêts aidés que le courtier saura optimiser pour vous.