Immobilier : LOCKimmo annonce une croissance de son chiffre d’affaires de 40 % en 2022

Avec une augmentation de plus de 40 % de son chiffre d’affaires fin 2022, LOCKimmo a clôturé à nouveau l’année en forte croissance !

LOCKimmo, la société éditrice de logiciels pour les professionnels de l’immobilier annonce une croissance de son chiffre d’affaires de 40 % en 2022 et dévoile une nouvelle version de ses logiciels et applications, LOCKimmo.io, pour simplifier et automatiser l’activité de gestion immobilière.

2022, une année charnière pour le développement de l’entreprise

Une success-story qui s’explique en grande partie par la confiance renouvelée de ses 1 200 clients et par l’acquisition régulière de nouveaux utilisateurs, rassurés par la capacité d’innovation de l’entreprise. En effet, au fil des années, LOCKimmo a su proposer des solutions complètes répondant précisément à l’évolution des besoins et des attentes des professionnels de l’immobilier. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle obtient un taux de satisfaction client de 4,7/5 sur Google.

En parallèle, l’entreprise a déployé un nouvel outil : une assistance libre-service accessible 24h/24 et 7j/7. Elle donne accès à de nombreux guides interactifs constitués de textes, photos et vidéos. Grâce à cet outil intuitif, les utilisateurs de LOCKimmo.com ne restent jamais seuls avec leurs questions et obtiennent des réponses en temps réel, y compris les week-ends et les jours fériés.

LOCKimmo renouvelle son image de marque pour symboliser l’évolution constante de l’entreprise

En 2022, LOCKimmo a aussi fait peau neuve. Sa nouvelle image de marque reflète l’évolution, l’ambition et les valeurs que cette société incarne depuis 2006 : le dynamisme, la convivialité, l’innovation et le sens du service client. Avec ses équipes, le dirigeant, Julien Dourlen a effectué un travail de recherche en

profondeur.

« Pour créer une image de marque cohérente, nous avons cherché à définir un véritable fil conducteur, qui va du logo aux couleurs, en passant par notre mascotte et notre nouveau slogan« , précise Julien Dourlen.

La mascotte Tigrou

La Dream Team s’est d’abord concentrée sur le logo, qui a été complété par la mascotte Tigrou, un chat roux. Un choix dicté par la symbolique de cet animal, qui représente l’audace, à l’origine des premiers choix du dirigeant, le dynamisme, afin d’offrir continuellement de nouvelles solutions et

applications aux clients, la convivialité, qui illustre parfaitement ses logiciels la détermination et l’optimisme, qui ne l’ont jamais quitté depuis la fondation de l’entreprise en 2006.

La couleur orange et le nouveau site web

Après la mascotte, l’orange s’est imposée comme la couleur évidente à donner à LOCKimmo. Vive, chaude et accueillante, elle reflète la convivialité, le dynamisme et l’intuitivité de ses solutions. Elle offre aussi une représentation colorée de la croissance et de la vitalité de la société sur le marché de l’immobilier. Le choix de cette couleur a également guidé la réflexion lors de la refonte récente du site internet, qui devait être à l’image de ses valeurs.

LOCKimmo.io, la nouvelle version de la suite logicielle

Parce que l’innovation est inscrite dans son ADN, LOCKimmo va lancer cette année LOCKimmo.io, la nouvelle version de sa célèbre suite logicielle. Elle est le fruit de la veille stratégique et technologique quotidienne que Julien effectue personnellement, ainsi que de l’écoute active des utilisateurs. Il a ainsi pu identifier des fonctionnalités à apporter pour offrir un réel gain d’efficacité.

« Le mot d’ordre de LOCKimmo en 2023 : simplification et automatisation de l’activité de gestion immobilière », précise le dirigeant.

Grâce à de nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle, il sera notamment possible de :

Automatiser les rapprochements bancaires: La banque va alimenter directement le logiciel, supprimant ainsi tous les risques d’écarts. Il n’y aura donc plus besoin de perdre un temps fou à rechercher les différences.

Gérer de gros portefeuilles clients : Le logiciel sera 5 fois plus rapide et permettra l’ouverture simultanée de différentes fenêtres.

Demander le paiement par email et SMS à l’aide d’un lien: Une fonction très pratique pour le règlement de charges exceptionnelles : plus de problème de plafond de carte bleue ou de chèque qui n’arrive pas. Un virement facile, rapide et sécurisé suffit.

Rédiger des petites annonces immobilières avec l’IA: Elles sont composées automatiquement et sont modifiables en un clic. Avec une garantie « zéro faute d’orthographe ».

Reconnaître automatiquement les factures et entrer leur contenu dans le logiciel: Il n’y a plus de saisie à faire, l’IA se charge de tout !