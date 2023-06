Aujourd’hui, et après une croissance forte et continue depuis ces dernières années, LOCKimmo, fondé par Julien Dourlen, proposera dans les semaines à venir une nouvelle version de son produit phare, le logiciel de gestion locative pour répondre aux besoins de sa cible principale, les professionnels de l’immobilier.

LOCKimmo.IO : une nouvelle solution innovante qui casse les codes des logiciels immobiliers

Cette année, l’entreprise réinvente son logiciel de gestion locative et propose à ses utilisateurs et futurs clients une nouvelle solution encore plus innovante que la précédente.

Au programme, un logiciel 5 fois plus rapide que le précédent et une interface entièrement retravaillée qui permet la modernisation de l’ensemble de l’outil proposé par l’éditeur. A l’aide de couleurs vives, qui suivent parfaitement sa nouvelle image de marque redéfinie en 2022, l’entreprise présente un outil encore plus ergonomique et intuitif.

Pour parfaire ce nouveau produit, de nombreuses fonctionnalités font également leur apparition au sein du logiciel avec pour seul objectif : simplifier et automatiser l’activité de gestion locative.

Faire gagner toujours plus de temps aux administrateurs de biens

Cette nouvelle solution, intitulée LOCKimmo.IO, propulse des fonctionnalités inédites comme la synchronisation bancaire, la génération automatique des petites annonces immobilières ou encore la reconnaissance automatique des factures fournisseurs.

Ces fonctionnalités ont pour objectif de faire gagner du temps aux administrateurs de biens en automatisant une partie de leurs tâches quotidiennes. Il y aura également le contrôle des IBAN et BIC, qui réduit considérablement le risque d’erreur, les demandes de paiements locataire par SMS ou e-mail ou encore un nouveau moteur de recherche 2.0 qui simplifie les recherches au sein du logiciel et qui fait donc gagner du temps !

En plus de simplifier le travail quotidien du professionnel, LOCKimmo.IO l’aide également a travailler plus sereinement tout en gagnant du temps.

Malgré sa cure de jouvence, le logiciel n’en reste pas moins fidèle à ses origines et ses valeurs fondamentales, les mêmes portées par l’entreprise depuis plus de 17 ans maintenant : le dynamisme, la convivialité, l’innovation et le sens du service client. L’ensemble des équipes, notamment son dirigeant et créateur, Julien Dourlen, ont souhaité conserver ce qui a fait le succès du logiciel au moment de sa sortie, sa simplicité d’utilisation.

Débutant ou expert, tout le monde peut adopter LOCKimmo pour faciliter son quotidien et se digitaliser. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’éditeur de logiciels immobiliers se positionne comme l’allié digital des pros de l’immobilier.

Ces derniers ont d’ailleurs joué un rôle essentiel dans la création de cette nouvelle version, considérée par ses premiers testeurs comme le logiciel immobilier de demain

LOCKimmo.IO, un virage à 360° qui répond à l’évolution des besoins et attentes des professionnels de l’immobilier

Les besoins et attentes des professionnels de l’immobilier ne cessent d’évoluer, tout comme le marché immobilier lui-même. Face à ce constat, l’entreprise a décidé de placer l’agent immobilier de demain au cœur de sa stratégie de développement pour fournir une solution complète à ses utilisateurs.

Pour s’approcher au plus près de leurs attentes, les différents pôles de l’entreprise ont mis en place une écoute active de leurs utilisateurs. Cette écoute active a permis aux équipes d’alimenter le carnet de développement de l’entreprise et de prioriser ce qui était indispensable de ce qui relevait du développement personnalisé.

Julien Dourlen, directeur de LOCKimmo, nous explique sa démarche : “Nos clients sont une source d’informations fiable et intemporelle, puisqu’ils évoluent en même temps que le marché immobilier lui-même. C’est pour cette raison qu’avec mes équipes, nous avons décidé de placer leurs retours et problématiques au cœur de nos développements, pour leur offrir une solution qui répond, point par point, à chacun de leurs impératifs.”

Le chef d’entreprise ajoute que l’objectif pour lui et ses équipes était de proposer un logiciel unique, conçu à partir d’une vision novatrice de la gestion locative. Selon lui, et l’étude de sa clientèle, les attentes des administrateurs de biens ont évolué, tout comme leurs méthodes de travail.

“L’administrateur de biens ne souhaite plus passer des journées entières à effectuer des rapprochements bancaires ou à écrire des petites annonces pour louer ses locations, ils souhaitent se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée comme par exemple, trouver de nouveaux mandats. Le but pour nous était de lui offrir une autre façon de travailler qui s’adapte à chacun de ses impératifs. C’est ainsi que LOCKimmo.IO est né.”

Cette nouvelle solution révolutionne la gestion locative et toutes les tâches qui lui sont propres grâce à un système d’automatisations poussé. Les pertes de temps sont considérablement réduites, la fiabilité et la sécurité sont renforcées et l’intuitivité du logiciel reste la même. Un combo gagnant pour le chef d’entreprise : “Nous travaillons sur cette nouvelle solution depuis plus d’un an et vis à vis des premiers retours de nos clients testeurs, nous sommes très satisfaits du résultat ! Le gain de temps est un des premiers avantages relevés par ces derniers avec la simplification du travail quotidien. Les nouvelles fonctionnalités intégrées à la solution permettent à l’utilisateur de gagner jusqu’à 50% de temps supplémentaire en fonction des tâches, une économie non négligeable dans une activité comme la gestion locative.”

Une année 2023 qui, tout comme l’année 2022 avant elle, s’annonce riche en croissance

En 2022, l’entreprise a connu une croissance impressionnante de son chiffre d’affaires de +40%. Forte de cette dernière, elle souhaite aujourd’hui aller plus loin en accompagnant encore plus de professionnels de l’immobilier dans la digitalisation de leur activité.

En plus de LOCKimmo.IO, sa dernière solution dédiée à la gestion locative, l’entreprise souhaite également accompagner les professionnels dans leurs autres activités immobilières. A suivre…