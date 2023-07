Immobilier Paris : Stapers, un service de location de caisses recyclées pour votre déménagement

Pour réduire l’impact environnemental de votre déménagement, il y a une solution : la location de caisses de déménagement recyclées et réutilisables. Comment ça marche ?

Equipstore Packaging, entreprise spécialisée dans la distribution de produits de déménagement depuis 2005, lance Stapers, un service de location de caisses de déménagement recyclées et réutilisables.

L’offre Stapers permet aux entreprises et aux particuliers de réduire l’impact environnemental de leurs déménagements et la production de déchets associée (en moyenne une soixantaine de cartons pour déménagement). Stapers s’occupe de tout le cycle de location, depuis la livraison des caisses jusqu’à leur enlèvement. À travers cette nouvelle offre, Equipstore Packaging espère lancer un mouvement de réduction de l’impact environnemental des déménagements.

Réduire le coût environnemental d’un déménagement

Entre les différentes démarches et changements d’adresse à effectuer, un déménagement peut s’avérer particulièrement chronophage, mais ce n’est pas là son seul inconvénient. Comme l’explique l’ADEME, « tout déménagement a un coût, y compris environnemental » (emballage des objets, transport, achat de nouveaux équipements, etc.). L’utilisation de caisses de déménagement en complément des cartons s’inscrit dans une démarche de réduction des déchets.

Louer des caisses de déménagement réutilisables au lieu de générer des déchets

C’est justement pour limiter le gaspillage de contenants et d’emballages lors du déménagement qu’a été créé Stapers, un service de location de caisses de déménagement étanches, solides et réutilisables 400 fois avant d’être recyclées. Stapers s’adresse aux particuliers et professionnels qui souhaitent simplifier leurs déménagements (pas besoin de récupérer ou d’acheter des cartons puis de les porter en déchèterie) tout en réduisant leur production de déchets. En bref, Stapers simplifier la vie des Français qui déménagent tout en les aidant à limiter leurs déchets lors de cette étape si particulière.

À l’occasion du lancement de Stapers, Henri-Louis MOTTE, CEO d’Equistore Packaging, déclare : « Depuis sa création, Equipstore a toujours eu à cœur de proposer à ses clients des solutions respectueuses de l’environnement. En complément des cartons 100 % recyclés et recyclables, cette nouvelle offre nous permet d’aller encore plus loin dans notre démarche écoresponsable. »

Simplifier le déménagement via un service de location de caisses pratique rapide et écologique

Pour la plupart des personnes qui déménagent, « faire ses cartons » relève de la corvée, depuis la première étape (récupérer ou acheter des cartons) jusqu’à la dernière (se débarrasser des cartons en déchèterie).

Stapers intervient sur l’ensemble de ces étapes fastidieuses, pour simplifier la vie des personnes qui déménagent en leur offrant la meilleure expérience possible : une prise de commande facile et fluide, un service client irréprochable et une livraison rapide à domicile.

Étape 1 : le client commande ses caisses et chariot(s) sur stapers.fr.

Étape 2 : les caisses et chariot(s) sont livrés au client.

Étape 3 : le client utilise les caisses pour son déménagement.

Étape 4 : Stapers récupère les caisses et chariot(s) chez le client.

Bon à savoir : le service de livraison est pour le moment uniquement disponible dans Paris intramuros. Les caisses y sont livrées à vélo pour minimiser l’impact environnemental. La livraison est assurée par Carton Plein, une association qui collecte des cartons de déménagement usagés pour leur donner une seconde vie, tout en offrant des missions de réinsertion professionnelle à des personnes en difficulté.

Initier le mouvement du « déménagement zéro déchet »

Louer plutôt qu’acheter, limiter les objets à usage unique, préserver les ressources, générer moins de déchets… Stapers s’inscrit pleinement dans le mouvement vertueux de l’économie circulaire. Equipstore Packaging espère d’ailleurs faire mouche et initier une transformation durable du marché du déménagement en France.

« Nous sommes fiers d’être à l’avant-garde de ce mouvement de réduction de l’impact environnemental des déménagements en France, et espérons que nous inspirerons d’autres acteurs du domaine pour emprunter le même chemin », note Henri-Louis Motte.