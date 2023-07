1 immeuble, 1 œuvre : Les 4 lauréats du Prix 2023

Depuis deux ans, le programme « 1 immeuble, 1 œuvre » récompense des projets qui placent la création artistique au cœur de l’espace public en partenariat avec des acteurs de l’immobiliers. Ces derniers, promoteurs immobiliers, sociétés foncières, bailleurs sociaux… se sont engagés, par la signature d’une charte, à acquérir une œuvre d’un artiste vivant pour chaque programme immobilier qu’ils mettent en œuvre. À ce jour, près de 700 œuvres d’art ont déjà été installées sur l’ensemble du territoire français, dans des villes de toutes les échelles.

Et les lauréats sont …

Le jeudi 29 juin, le programme « 1 immeuble, 1 œuvre » a annoncé les quatre lauréats de son Prix 2023 : Monolithe et vibrations par Clara Langelez et Noon, commandé par le promoteur Vestia, à Montpellier ; La Nature et les jardins par Cécile Jaillard, commandé par le bailleur social Toit et Joie – Poste Habitat, à Villiers-le-Bel ; The Seeing City par le Studio Other Spaces, Ólafur Elíasson et Sebastian Behmann, commandé par le promoteur Groupe Emerige, à Paris et Beautiful View #1 par le duo d’artistes Lang/Baumann, commandé par le promoteur et opérateur urbain Bouygues Immobilier, pour Nanterre Cœur Université.

Monolithe et vibrations par Clara Langelez et Noon, une œuvre murale commandée par le promoteur Vestia, à Montpellier (Occitanie)

© Julien Thomazo

Vestia a commandé aux artistes Clara Langelez et Noon une fresque intitulée Monolithe et Vibrations, en façade de la nouvelle résidence d’habitations « Le Patio des arts » à Montpellier.

L’œuvre se compose de plusieurs rectangles dans des tonalités d’ocre et de bleu, dans un jeu de répétition et de superposition de volumes géométriques entre les motifs peints et le support blanc du mur pignon. De tailles différentes, ces formes élancées qui structurent la composition générale se réfèrent aux formes du bâtiment. Les éléments végétaux stylisés, nervures de feuilles, ramures, contours de fleurs, palmes, impriment leurs courbes et s’apparentent à l’ombre mouvante des branches des pins environnants, au jeu de la lumière solaire sur la façade.

La Nature et les jardins par Cécile Jaillard, un projet artistique participatif commandé par le bailleur social Toit et Joie – Poste Habitat, à Villiers-le-Bel (Île-de-France)

© Adagp, Paris 2023

Toit et Joie – Poste Habitat a confié ce projet artistique participatif, intitulé La Nature et les jardins, à l’artiste Cécile Jaillard, à Villiers-le-Bel.

Cécile Jaillard a proposé aux habitants de revitaliser et rendre plus conviviale la placette centrale de la résidence Toit et Joie – Poste Habitat de Viliers-le-Bel à travers un projet artistique participatif sur le thème du végétal. Elle a rencontré les habitants, travaillé en plein air, in situ, et collaboré avec les locataires pendant deux mois au printemps 2022. Chaque habitant a été invité à contribuer au projet en peignant une partie de l’œuvre. L’équipe culturelle de Toit et Joie – Poste Habitat a conduit la médiation du projet. L’entreprise avait déjà fait appel à Cécile Jaillard pour réaliser une fresque sur la thématique de la nature à Clichy-sous-Bois, qui avait remporté un franc succès auprès des locataires.

The Seeing City par le Studio Other Spaces, Ólafur Elíasson et Sebastian Behmann pour, une installation immersive commandée par le promoteur Groupe Emerige, à Paris (Île-de-France

© Jérémie Léon

Le Groupe Emerige a commandé au Studio Other Spaces une œuvre immersive, The Seeing City, pour les deux derniers étages du programme de réhabilitation du site urbain « Morland Mixité Capitale », à Paris.

The Seeing City a été conçue par Studio Other Spaces, l’artiste Ólafur Elíasson et l’architecte Sebastian Behmann, à l’invitation du Groupe Emerige et de l’architecte David Chipperfield. Réalisée aux deux derniers étages de la tour centrale, l’intervention artistique propose au visiteur une expérience visuelle immersive mettant en jeu l’architecture et le paysage. Depuis le balcon du quinzième étage, le plafond miroitant reflète la vue sur la Seine et les toits de Paris, tandis qu’au seizième étage, la verrière intérieure offre une vision kaléidoscopique du ciel, qui se décline à l’infini comme autant d’échantillons atmosphériques.

Beautiful View #1 par le duo d’artistes Lang/Baumann, une sculpture monumentale commandée par le promoteur et opérateur urbain Bouygues Immobilier, pour Nanterre Cœur Université (Île-de-France)

© Grégoire Crétinon

Bouygues Immobilier a commandé au duo d’artistes suisse Lang/Baumann, la sculpture Beautiful View #1, dans le cadre du programme d’aménagement et de construction mixte « Nanterre Cœur Université ».



Quatre sièges verts identiques à ceux des tribunes d’un stade ont été comme suspendus en haut d’un mât blanc de 22 mètres de haut, dans le prolongement de l’axe historique allant de la Grande Arche de la Défense jusqu’au musée du Louvre. S’asseoir sur cette tribune pour profiter de la vue est hors de portée, c’est une évidence. Il est malgré tout possible d’imaginer la vision que nous pourrions avoir assis là-haut. L’œuvre, comme un mirage incite à rêver, à méditer sur le changement de point de vue.

En quoi consiste le programme 1 immeuble, 1 œuvre ?

Le programme artistique 1 immeuble, 1 œuvre a été créé par le ministère de la Culture en décembre 2015 avec le soutien de la Fédération des promoteurs immobiliers de France (FPI). 13 entreprises privées – promoteurs immobiliers, sociétés foncières, hôtels – se sont engagées, par la signature d’une charte, à acquérir une œuvre d’un artiste vivant pour chaque programme immobilier qu’elles mettent en œuvre.

Véritable soutien à la création contemporaine partout en France, cet engagement inédit se traduit par l’amélioration de la qualité de vie des usagers – habitants ou salariés – de ces nouveaux bâtiments, en permettant au plus grand nombre d’accéder à la création artistique.



Le programme, qui comptait initialement 13 entreprises, réunit 80 sociétés parmi lesquelles des bailleurs sociaux, après 7 ans d’existence. Plus d’une centaine de nouvelles œuvres sont installées chaque année, et l’ensemble des réalisations témoigne de la richesse des expressions artistiques et de la pluralité des modes de production engagés dans le cadre de ce programme de soutien à la création et à la diffusion des arts visuels.