Location : Koliving lance son service de location courte durée et concurrence Airbnb

L’été est une période creuse pour un bon nombre de logements meublés, entraînant une vacance locative préjudiciable pour les propriétaires. Pour remédier à cette situation, Koliving, plateforme de location immobilière automatisée, annonce le lancement de son nouveau service de location à courte durée.

Elle offre désormais à ses clients-bailleurs la possibilité de louer leurs biens sur de courtes durées. Ce service de location, disponible dans toute la France, propose un service de conciergerie all-inclusive uniquement dans la région Occitanie pour l’instant. Même si une location minimale de 2 nuits est recommandée, cette offre est valable pour 1 nuitée.

Les propriétaires pourront ainsi ajuster la durée de location en fonction de leurs besoins. Koliving constate d’ailleurs que la durée moyenne de location d’un logement meublé est de 9 mois, ce qui rend cette nouvelle offre particulièrement intéressante pour les bailleurs.

Une alternative fiable et transparente aux agences traditionnelles et à Airbnb

En accord avec la réglementation en vigueur pour les locations saisonnières, la solution Koliving propose une alternative fiable et transparente aux agences traditionnelles et à Airbnb. La qualité de service qui a fait la réputation de Koliving reste inchangée, garantissant aux locataires de trouver leur logement en toute sérénité, sans tracas ni mauvaises surprises, quelle que soit la durée de leur séjour.

Koliving continue d’innover et de répondre aux besoins changeants du marché de la location immobilière. Avec ce nouveau service de location courte durée, Koliving offre une solution flexible, fiable et pratique, tant pour les locataires que pour les propriétaires.

Un service all-inclusive en Occitanie

La région Occitanie a été choisie pour le déploiement initial de ce service, en raison de son attractivité touristique et de la demande croissante pour des locations saisonnières. Koliving prendra en charge tous les services de conciergerie nécessaires, y compris les formalités d’arrivée et de départ, le ménage et le linge. Ce service all-inclusive permettra ainsi aux propriétaires de profiter pleinement de leur bien tout en bénéficiant d’une tranquillité d’esprit totale.

Pour Magalie Safar, cofondatrice de Koliving : ” Nous avons décidé de proposer cette nouvelle offre à la suite d’une forte demande de la part de nos clients-bailleurs. De nombreux propriétaires peinent à trouver des locataires pendant l’été et nous leur offrons désormais la possibilité de moduler la durée de location en fonction de leurs besoins et des périodes, tout en respectant l’encadrement des loyers et la réglementation de la location saisonnière à courte durée. «

D’autres destinations sont prévues

Après l’Occitanie, Koliving prévoit d’étendre progressivement son offre à d’autres régions françaises, notamment Paris en vue des Jeux Olympiques. Les villes concernées en Occitanie, telles que Montpellier, Nîmes, Toulouse et Perpignan, disposent déjà d’une offre conséquente, avec plus de 300 logements à louer en moyenne chaque semaine.