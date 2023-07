Dans le contexte d’un ralentissement général du marché immobilier français, la région Provence Côte d’Azur se distingue par une baisse plus prononcée des transactions, particulièrement marquée dans le secteur des maisons et des appartements. Cette contraction est principalement due à une augmentation continue des prix immobiliers, aggravée par des facteurs économiques plus larges. Voici ce qu’il faut retenir des derniers chiffres de Century 21 France.

Fort recul des ventes en un an en PACA, surtout pour les maisons

Alors que le nombre de transactions immobilière recule de 14,3% en un an sur l’ensemble du territoire, le recul est plus marqué en région Provence Côte d’Azur (PACA). En effet, les ventes s’inscrivent en baisse -19,5% pour les maisons et de -17,7% pour les appartements.

La faute aux prix élevés, à l’inflation et à la hausse des taux

La région PACA, déjà la plus chère de France, a connu une augmentation des prix de +4,8% pour les maisons et de +2,7% pour les appartements entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023. Ces hausses ont freiné l’activité, déjà impactée par la hausse générale des taux d’intérêt et une inflation soutenue.

Des délais de vente qui s’allongent à 3 mois pour les maisons en PACA

Les prix élevés, combinés avec une diminution du pouvoir d’achat immobilier, ont créé un décalage entre les attentes des vendeurs et les possibilités des acheteurs. Les vendeurs ne sont pas prêts à baisser leurs prix, ce qui pousse les délais de vente à s’allonger. Les délais de vente ont augmenté de +11 jours pour les maisons et +7 jours pour les appartements, s’établissant respectivement à 90 et 82 jours.

La superficie des maisons vendues augmente pas celle des appartements

L’augmentation des prix a également influencé les types de biens achetés, avec une tendance à acheter plus petit pour compenser les hausses de prix. Cependant, la situation est différente en PACA, où la superficie moyenne des maisons vendues a augmenté de +8,4%, alors que celle des appartements a légèrement diminué (-1,2%).

Baisse des prix de l’immobilier au 1er semestre dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône

Les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône ont suivi la tendance régionale avec des volumes de transactions en baisse de -20,3% et -20,8% respectivement, tandis que les prix moyens au m² progressaient de +3,8% et +2,1%.

Cependant, il est à noter que ces deux départements ont vu leurs prix se réajuster à la baisse au cours des six derniers mois, ce qui pourrait indiquer une amélioration de l’activité à venir.

Les chiffres clés de l’immobilier en PACA Pour les maisons prix moyen au mètre carré : 4445 euros (+4,8%) sur 12 mois

délais de vente : 90 jours (+11 jours sur 12 mois)

montant moyen d’une acquisition : 625 735 euros (+18,9% sur 12 mois)

superficie moyenne du bien acheté : 127,5 mètres carrés (+9,9 mètres carrés soit +8,8%) Pour les appartements Prix moyen au mètre carré des appartements :4641 euros (+2,7%)

Délais de vente : 82 jours (+7 jours sur 12 mois)

Montant moyen d’une acquisition : 278 915 euros (+2,8% sur 12 mois)

Superficie moyenne du bien acheté : 57,7 mètres carrès (-0,7 mètres carrés soit -1,2% sur 12 mois) Durée moyenne du crédit immobilier : 21,6 ans Source : Century 21 France– Bilan 1er semestre 2023