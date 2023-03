Immobilier Côte d’Or : Charlotte Troisfontaine ouvre sa 1ère agence Stéphane Plaza immobilier avec sa maman Marie-Jeanne

Créé au printemps 2015, le réseau Stéphane Plaza immobilier poursuit son développement sur tout le territoire et compte sa 4e adresse dans le département de la Côte-d’Or avec une ouverture à Quétigny. Trois questions à Charlotte Troisfontaine, directrice de l’agence Stéphane Plaza immobilier Quétigny.

Quel a été votre parcours professionnel avant de rejoindre le réseau Stéphane Plaza immobilier ?

Charlotte Troisfontaine : Originaire de Dijon, j’ai débuté ma carrière professionnelle dans l’immobilier en alternance au CFA de St-Bénigne Dijon au sein de l’agence Stéphane Plaza de Sens (89) en 2019. Après l’obtention de mon BTS, j’ai continué mes études avec une licence en alternance gestion de Patrimoine en 2021, toujours au sein de la même agence. J’aime profondément ce métier et j’ai transmis cette passion à ma maman, Marie-Jeanne. Elle a travaillé quelques années dans le secteur de l’assurance à Dijon et Sens, ensuite elle s’est consacrée à sa famille, tout en étant très attirée par le secteur de l’immobilier.

La satisfaction client, la diversité du métier, le contact humain et la proximité client sont des valeurs qui me motivent au quotidien. Je suis en adéquation avec les valeurs véhiculées par Stéphane Plaza et son réseau et très heureuse de rejoindre l’aventure cette année avec ma première agence implantée à Quétigny.

Charlotte Troisfontaine : A l’ouverture, je serai accompagnée de ma maman et associée : Marie Jeanne Troisfontaine. Nous souhaitons recruter des collaborateurs afin qu’ils puissent nous aider à nous faire connaître, développer et dynamiser notre portefeuille clients.

Nous voulons établir des relations de confiance, de franchise et de simplicité et ainsi créer une équipe dynamique et positive dans l’état d’esprit « Plaza ». C’est important pour nous d’être au plus proche de nos collaborateurs franchisés afin d’être plus fort ensemble.

Quels sont les services proposés à votre clientèle ?

Charlotte Troisfontaine : L’agence propose un accompagnement sur-mesure avec un service de recherche de biens personnalisés, des transactions achat/vente, location et gestion locative. Faire en sorte d’aider et soulager le client dans toutes les démarches liées à l’immobilier. A long terme, je souhaiterai élargir nos compétences et proposer un maximum de services pour nos clients, afin de les satisfaire au mieux et de les aider dans leur quotidien.