Afin de soutenir ses conseillers immobiliers et les accompagner dans leur carrière, le réseau de mandataires immobiliers Optimhome annonce l’évolution de la rémunération de ses conseillers immobiliers

Dans un contexte tendu où la crise immobilière et le ralentissement des ventes met à mal le niveau de vie de nombre de professionnels de l’immobilier, Optimhome dévoile un nouveau modèle de rémunération. L’ambition du réseau de mandataire ? Soutenir ses conseillers immobiliers et attirer de nouveaux talents, avec un objectif de 350 nouvelles recrues d’ici la fin de l’année.

Jusqu’à 80% de leur chiffres d’affaires pour les conseillers

Le « Dispositif Développement + », proposé aux nouveaux conseillers parrainés rejoignant le réseau depuis le 1er mai 2023 ainsi qu’aux conseillers travaillant déjà en équipe dans le réseau, leur permet de percevoir 80 % de leur chiffre d’affaires HT, au lieu des 70 % précédents, durant leurs deux premières années civiles au sein du réseau.

De plus, tous les conseillers peuvent augmenter leur rémunération en parrainant de nouveaux conseillers, et ceux qui parrainent deux filleuls d’ici au 31 octobre 2023 bénéficieront d’un palier de rémunération à 75 % pour l’année 2024.

La possibilité de devenir actionnaire

En parallèle dès 2019, DigitRE Group, auquel appartient Optimhome, est devenu la première entreprise à ouvrir son capital à ses conseillers immobiliers indépendants.

En 2023, le groupe réitère l’opération et permet à ses conseillers immobiliers de devenir des actionnaires engagés à la réussite de leur réseau.

Un partenariat avec Captain Cause pour donner du sens

Dans le but de faire évoluer leur relation avec les clients et de donner un engagement supplémentaire au travail de ses conseillers immobiliers, Optimhome a noué un partenariat avec la plateforme interactive Captain Cause.

Ainsi, les conseillers immobiliers peuvent s’engager financièrement auprès d’associations et offrir des dons pré-financés à leurs clients pour la lutte contre le mal-logement, la protection de la biodiversité, la transition écologique ou encore l’inclusion.

« Grâce à ce partenariat, les conseillers immobiliers peuvent offrir à leurs clients la possibilité de faire un don lorsqu’ils signent un mandat, les aidant ainsi à se démarquer et à fidéliser leur clientèle« , précise le communiqué d’Optimhome.

Les conseillers ont déjà pu s’engager dans ce partenariat lors de la Convention 2023 du réseau, avec un don de 10 000 euros offert par le groupe. Désormais, chaque conseiller pourra proposer à ses clients de faire un don pré-financé.