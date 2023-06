A en croire les chiffres du dernier baromètre Les Prix Immobiliers LPI-iad, la récession se durcit sur le marché de l’immobilier ancien. « Les mois d’avril et de mai ont connu un nouveau coup de froid sur les achats de logements anciens, en recul de 23.2 % par rapport à la période correspondante de 2022. Ainsi, comme les mois de février et de mars avaient déjà été très mauvais, et même les plus mauvais de ces 20 dernières années, l’activité enregistrée au cours du 1er quinquamestre est de 9.7 % inférieure à celle de 2022 et de 23.4 % sous celle du 1er quinquamestre 2019, avant la mise en œuvre du rationnement du crédit par la Banque de France. Après une année 2022 qui avait déjà enregistré une diminution des ventes de 9.2 %, rappelant si besoin en était que la crise n’est pas récente, le marché risque de perdre près de 20 % sur deux ans« , analyse Michel Mouillart, porte parole du baromètre LPI-iad.

“ Dans un contexte marché où les prix sont sur une tendance à la baisse et où l’accès au crédit est très contraint, nous observons à travers le maillage national de nos 16 000 conseillers une prise de mandat toujours dynamique mais une plus grande difficulté à trouver des acquéreurs. Nous constatons également une très légère baisse du prix moyen des biens vendus sur le mois de mai, qui vient confirmer la tendance observée dans le baromètre et un début de réajustement des prix, même si des disparités régionales existent.”, ajoute Olivier Descamps, Directeur Général iad France

Comment les professionnels de l’immobilier vivent-ils la situation sur le terrain ? Trois conseillers immobiliers du réseau de mandataires iad témoignent.

Hélène Queste Angeli, Toulon : « Relancer sa liste chaude »

“Au mois de mai, fait ce qu’il te plait !!! On parle souvent de ce mois comme étant le plus joli mois de l’année…Cela se confirme également sur le marché de l’immobilier Toulonnais !!! Avec un bon stock de nouveaux mandats prêts pour combler nos acquéreurs en quête d’une certaine qualité de vie en bordure de notre joli littoral varois« , se réjouit Hélène Queste Angeli, Conseiller iad France-Toulon.

Et de poursuivre : « Toulon reste une ville aux prix attractifs au regard des villes balnéaires limitrophes ; et selon les quartiers, notre ville ravit investisseurs, primo accédants, militaires et résidence secondaire (ou de villégiature). Le secret, dans le contexte actuel, diversifier son portefeuille, relancer sa liste chaude, et valoriser notre différence pour faire la préférence grâce à nos valeurs et la force de notre réseau…«

Lydie Ancian, Evreux : » Proposer un prix de vente en concordance avec le marché »

“ Ma plus belle performance du mois de mai est la vente d’un bien situé dans ma commune, près de chez moi en moins d’une semaine, se félicite Lydie Ancian, conseiller Conseiller iad France – Evreux. Le marché immobilier actuel est très compliqué car le contexte économique et les conditions d’octroi des prêts se sont durcies. »

Son conseil aux vendeurs ? « Le meilleur conseil que l’on peut donner à nos clients vendeurs est de leur proposer un prix de vente en concordance avec les prix du marché actuel. C’est le gage d’une vente rapide surtout lorsque l’on connaît bien son secteur et sa zone de chalandise ».

Damien Audinot, Annecy : « Etre à l’écoute des clients »

“ Face à un marché sous tension et orienté acquéreurs, il faut être plus que jamais à l’écoute de nos clients afin de les accompagner au mieux sur leurs recherches. En mai, j’ai accompagné un couple sur leur recherche de maison, en retour ils m’ont confié la vente de leurs deux appartements dont l’un est déjà sous offre.”, témoigne de son coté Damien Audinot, Conseiller iad France – Annecy.