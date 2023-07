Vous avez un projet immobilier en Normandie ? Sachez que les ventes de maison et de biens chutent. Zoom sur les données régionales de la dernière étude de Century 21 France.

La Normandie est l’une des régions les plus touchées par le ralentissement généralisé du marché immobilier en France. Démonstration avec les chiffres clés de l’étude Century 21 France consacrée au bilan du marché de l’immobilier ancien au premier semestre 2023.

Les ventes d’appartements se sont écroulées de 32,9% en un an en Normandie

La Normandie enregistre une diminution significative du nombre de transactions immobilières, reflétant le ralentissement du marché. Les maisons et les appartements sont tous deux impactés, avec une baisse de 22,1% pour les maisons et de 32,9% pour les appartements sur une période de douze mois. Cette baisse est néanmoins proportionnelle à la hausse des prix observée sur ces deux segments.

Jusqu’à 11,2% de hausse de prix en un an dans le Calvados

Malgré le ralentissement de l’activité, les prix immobiliers en Normandie continuent d’augmenter. Sur douze mois, les maisons affichent une hausse de 2,4% de leur prix moyen au mètre carré, tandis que les appartements enregistrent une hausse plus importante de 10%. Cette dynamique se retrouve notamment dans le département emblématique du Calvados, où le nombre de transactions recule de 29,7% en un an, en raison d’une progression des prix de 11,2% sur la même période.

Environ 85 jours pour vendre un bien immobilier en Normandie

Les délais de vente en Normandie connaissent une légère augmentation, reflétant la situation actuelle du marché immobilier. Les délais de vente pour les maisons s’établissent à 84 jours, en augmentation de 14 jours sur douze mois, tandis que pour les appartements, les délais de vente sont de 86 jours, soit une augmentation de 10 jours sur la même période.

Superficie des biens vendus en hausse

En ce qui concerne la superficie des biens vendus, on observe des variations. Les maisons affichent une superficie moyenne de 110,6 mètres carrés, enregistrant une augmentation de 2,2% sur douze mois. Pour les appartements, la superficie moyenne des biens vendus est de 48,9 mètres carrés, en baisse de 5,8% sur la même période.

Ce qu’il faut retenir en bref sur la conjoncture immobilière en Normandie

En conclusion, le marché immobilier en Normandie connaît un ralentissement de son activité, avec une diminution du nombre de ventes dans les segments des maisons et des appartements. Malgré cela, les prix immobiliers continuent leur progression, ce qui peut impacter la dynamique du marché. Les délais de vente se sont allongés légèrement, et la superficie des biens vendus présente des variations selon le type de bien. Ces tendances doivent être prises en compte par les acteurs du marché immobilier en Normandie pour ajuster leurs stratégies et répondre aux attentes des acheteurs dans cette période de transition.

Les chiffres clés de l’immobilier en Normandie Maisons

Nombre de transactions : -22,1%

Prix moyen au mètre carré des maisons :2 063 € (+2,4% sur 12 mois)

Délais de vente : 84 jours (+14 jours sur 12 mois)

Montant moyen d’une acquisition : 217 403 € (+3,2% sur 12 mois

Superficie moyenne du bien acheté : 110,6 m2 (+2,4 m2 soit +2,2% sur 12 mois)

Appartements

Nombre de transactions : -32,9%

Prix moyen au mètre carré des appartement :3 259 € (+10% sur 12 mois)

Délais de vente : 86 jours (+10 jours sur 12 mois)

Montant moyen d’une acquisition : 148 832 € (+1,3% sur 12 mois) v

Superficie moyenne du bien acheté : 48,9 m2 (-3 m2 soit -5,8% sur 12 mois)

Durée moyenne du crédit immobilier : 20,8 ans

Source : Century 21 France– Bilan 1er semestre 2023