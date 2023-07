Immobilier Grand Est : Les prix des maisons se stabilisent

Dans le contexte d’un ralentissement généralisé du marché immobilier français, la région Grand Est connaît également une contraction de l’activité, avec des variations significatives selon les types de biens. Cette contraction est principalement due à une augmentation continue des prix immobiliers, exacerbée par des facteurs économiques plus larges. Voici les points à retenir des dernières données du bilan Century 21 France sur le marché de l’ancien au 1er semestre 2023.

Nombre de ventes en baisse

L’activité recule plus fortement sur le marché des maisons (-16,2%) que sur celui des appartements (-6,4%). Ce recul peut être attribué en partie à une augmentation des prix, qui rend l’accession à la propriété plus difficile pour de nombreux acheteurs. Malgré cela, les appartements connaissent une hausse du prix moyen au mètre carré de 3,7% sur douze mois, tandis que les maisons voient leurs prix se stabiliser avec une légère hausse de seulement 0,5%.

L’exemple de l’Aube est parlant : le prix moyen au mètre carré des appartements s’est stabilisé sur douze mois, mais l’activité a reculé de manière significative (-11,3%). En revanche, pour les maisons, le prix moyen au mètre carré a connu une baisse de 5,7%, ce qui a entraîné une augmentation de l’activité de 20,6%.

Malgré le ralentissement de l’activité, les prix dans le Grand Est connaissent des évolutions différentes selon les types de biens. Les maisons voient leurs prix se stabiliser avec une légère hausse de 0,5% sur douze mois. En revanche, les appartements enregistrent une hausse du prix moyen au mètre carré de 3,7% sur la même période. Ces évolutions reflètent la demande et les préférences des acheteurs dans la région.

Des délais de vente plus longs

Les délais de vente dans le Grand Est ont également été impactés par le ralentissement du marché. Pour les maisons, les délais de vente sont de 83 jours, ce qui représente une augmentation de 7 jours par rapport à l’année précédente. Pour les appartements, les délais de vente sont de 75 jours, soit une augmentation de 5 jours sur douze mois. Ces délais plus longs peuvent être attribués à la prudence accrue des acheteurs et à une offre plus abondante sur le marché.

Les superficies des biens vendus dans la région du Grand Est connaissent une légère diminution. Les appartements affichent une baisse de 0,8% de leur superficie moyenne, tandis que les maisons enregistrent une diminution de 1,2%. Cette tendance peut être attribuée aux préférences changeantes des acheteurs, qui optent peut-être pour des biens plus compacts et plus abordables.



Les chiffres clés de l’immobilier en Grand Est Maisons

Nombre de transactions : -16,2%

Prix moyen au mètre carré des maisons :1 920 € (+0,5% sur 12 mois)

Délais de vente : 83 jours (+7 jours sur 12 mois)

Montant moyen d’une acquisition : 226 706 € (-0,3% sur 12 mois)

Superficie moyenne du bien acheté : 125,3 m2 (-1,5 m2 soit -1,2% sur 12



Appartements

Nombre de transactions : -6,4%

Prix moyen au mètre carré des maisons :2 249 € (+3,7% sur 12 mois)

Délais de vente : 75 jours (+5 jours sur 12 mois)

Montant moyen d’une acquisition : 137 466 € (+2,6% sur 12 mois)

Superficie moyenne du bien acheté : 64 m2 (-0,5 m2 soit -0,8% sur 12 mois)

Durée moyenne du crédit immobilier : 20,9 ans



Source : Century 21 France– Bilan 1er semestre 2023