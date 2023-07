Si les stations balnéaires n’échappent pas au ralentissement du marché immobilier français, elles affichent une hausse de prix de +3,4% en moyenne en 1 an et +12,8% en 2 ans, nettement supérieur à la performance nationale sur la même période (+0,4% sur les prix immobiliers au cours des 12

derniers mois vs +6,6% en 2 ans).

Littoral PACA et Corse gardent le vent en poupe !

Le prix moyen sur le littoral en région PACA : 6 071 euros le mètre carré

Le littoral de la région PACA présente cette année encore le prix moyen le plus élevé : 6 071€/m2. Un engouement pour la French Riviera et ses alentours qui ne se dément pas, puisque les prix affichent une hausse de +5,2% en 1 an et de près de +13,9% en 2 ans ! On retrouve sur ce littoral des destinations de prestige, à la renommée internationale, qui attirent la clientèle étrangère, potentiellement plus âgée et aisée et par conséquent moins sensible au contexte bancaire actuel.

En tête de liste, Saint-Jean-Cap-Ferrat s’affiche comme la station balnéaire la plus chère de France, avec un prix au mètre carré moyen de 16 955€, en hausse de +5,6% sur 1 an ! Ramatuelle (15 668€/m2, +6,3% en 1 an) et Saint-Tropez (14 219€/m2, +7,8% en 1 an) complètent le podium des stations balnéaires les plus chères de la région.

Le prix moyen sur le littoral en Corse : 4 794 euros le mètre carré

La Corse présente la plus forte hausse des prix en 1 an avec +5,3% et de +12,8% en 2 ans. Une croissance qui ralentit cependant depuis janvier 2023 avec seulement +0,5% sur les six derniers mois. Le prix au mètre carré s’y élève à 4 794€ en moyenne et les tarifs grimpent dans les stations les plus cotées : Zonza, à proximité de Porto-Vecchio, notamment, affiche un prix de 7 311€/m2, en hausse

de +4,7% en 1 an.



“La région PACA, littoral de prestige, fortement demandé, attire une clientèle moins sensible aux coûts d’emprunt, ce qui maintient les prix à la hausse« Barbara Castillo Rico, Responsable des études économiques chez Meilleurs Agents.

Littoral atlantique et bretagne : l’heure est à l’accalmie après l’eurphorie post-covid

Le prix moyen sur le littoral atlantique : 5 373 euros le mètre carré

Le littoral atlantique présente le second prix moyen (5 373€/m²) le plus cher de France derrière celui de la région PACA. Cependant, un véritable coup de frein s’opère sur ce littoral qui connaît la plus faible augmentation de prix de l’ensemble des littoraux, avec une hausse de seulement +1,8% en 1 an. Un

changement de rythme encore plus considérable si l’on considère l’augmentation des 2 dernières années qui atteint +12%.

La station balnéaire la plus chère du littoral Atlantique, le Lège-Cap-Ferret, connaît même un recul avec un prix au mètre carré de 12 150€, en baisse de -1,8% en 1 an.

Plusieurs autres stations rejoignent cette tendance baissière, à l’instar de Biarritz et Lacanau, avec respectivement -2,7% et -2,2% en 1 an.

Le prix moyen sur le littoral en Bretagne : 3 931 euros le mètre carré

Un autre littoral s’inscrit dans une dynamique similaire : la Bretagne, où les prix demeurent abordables à 3 931€/m2 et où un ralentissement s’opère, avec des prix en hausse modérée de +2,6% en 1 an, contre +14,6% en 2 ans.

Si la Trinité-sur-Mer, la station la plus chère de Bretagne, affiche toujours une hausse de +1% de ses prix en 1 an (6 235€/m2), certaines stations balnéaires du Finistère affichent, quant à elles; une tendance à la baisse, telle que la Forêt-Fouesnant (-2,2%) et Fouesnant (-1,7%).

“Les prix de l’immobilier des littoraux atlantique et breton ont surperformé sur les trois dernières années. Une certaine accalmie se fait sentir et le marché semble se rééquilibrer après l’effervescence post-pandémie. Pour rappel, sur les trois dernières années, ces deux littoraux enregistrent les plus fortes hausses de prix, à savoir +30,5% pour le littoral breton et +27,1% pour l’Atlantique !” précise Barbara Castillo Rico.

Des prix attractifs sur les littoraux du Languedoc-Roussillon et de la Manche

Le prix moyen sur le littoral dans le Languedoc Roussillon : 3 740 euros le mètre carré

Juste devant la Bretagne, le littoral du Languedoc-Roussillon se présente comme le moins cher de France, à 3 740€/m2, en hausse de +4,1% en 1 an et de +12,3% en 2 ans.

Sa station la plus chère, Palavas-les-Flots, présente un prix qui demeure attractif à 5 420€/m2, en hausse de +2,6% en 1 an. Sa station la moins chère : Port-la-Nouvelle, affiche un prix moyen plus de deux fois moins cher : 2 323€/m2 (+0,3% en 1 an).

“Même si les contraintes d’accès au crédit demeurent, le marché reste dynamique dans le littoral du Languedoc-Roussillon. En effet, ce dernier est le moins cher de France, c’est donc sans surprise que l’on retrouve les stations balnéaires avec les plus fortes variations de prix en 1 an, à savoir Canet-en-Roussillon (3 805€, +10,7% en 1 an) et Le Barcarès (3 109€, +10,2% en 1 an), toutes deux situées près de Perpignan.”, ajoute Barbara Castillo Rico.

Le prix moyen sur le littoral de La Manche : 3 967 euros le mètre carré

Un dernier littoral présente des prix inférieurs à 4 000 €/m2, se rapprochant du prix moyen français (3 180€ au 1er juillet 2023) : La Manche. Les prix s’élèvent en moyenne à 3 967 €/m2, en hausse de +2,8% en 1 an et de +10,6% en 2 ans.

À Geffosses, station balnéaire la moins chère de ce littoral, le prix s’élève à 1 650 €/m2 (-0,8% en 1 an), soit 5,5 fois moins qu’au Touquet-Paris-Plage, station la plus prestigieuse du littoral (9 117 €/m2).

La proximité de la plage fait bondir les prix de l’immobilier Si un ralentissement de la croissance semble s’opérer, les prix de l’immobilier demeurent en hausse le long des littoraux français avec +3,4% de croissance en moyenne en 1 an et +12,8% en 2 ans , surpassant la moyenne nationale sur les mêmes périodes (+0,4% en 1 an et +6,6% en 2 ans) ;



, surpassant la moyenne nationale sur les mêmes périodes (+0,4% en 1 an et +6,6% en 2 ans) ; Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes Maritimes) demeure la station balnéaire la plus chère de France, en plus d’être la ville la plus chère du pays, à 16 955€/m2. Un prix 14,5 fois plus élevé en moyenne que Cette-Eygun dans l’Atlantique, station la moins chère de France (1 174€/m2) ; La Corse et le littoral de la région PACA enregistrent les plus fortes hausses de prix , avec respectivement +5,3% et +5,2% en 1 an ;



, avec respectivement +5,3% et +5,2% en 1 an ; L’Atlantique est le littoral où les prix ont le moins progressé en 1 an, avec seulement +1,8% . Il se classe toutefois deuxième parmi les littoraux les plus chers de France à 5 373€/m2, juste derrière celui de la région PACA (6 071€/m2) ;



. Il se classe toutefois deuxième parmi les littoraux les plus chers de France à 5 373€/m2, juste derrière celui de la région PACA (6 071€/m2) ; La proximité de la plage fait bondir les prix. La proximité de la plage à moins de 5 min à pied fait augmenter la valeur d’un bien de +22,1% en moyenne (par rapport à un bien identique situé à plus de 20 min de la page). Être à moins de 5 minutes à pied de la plage fait augmenter la valeur d’un bien de +22,1% en moyenne (par rapport à un bien équivalent situé à plus de 20 min) ; Entre 5 à 10 minutes, la valeur d’un bien est majorée de +11,6% (par rapport à un bien équivalent situé à plus de 20 min) ; Entre 5 à 10 minutes, la valeur d’un bien est majorée de +11,6% (par rapport à un bien équivalent situé à plus de 20 min) ; Entre 10 et 15 minutes de la plage, l’impact est réduit à 6,9%(par rapport à un bien équivalent situé à plus de 20 min) ; Entre 15 et 20 minutes, il n’est plus que de 3%.