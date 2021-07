Immobilier Lyon : La proximité d’un bar ou d’une boîte de nuit fait grimper les prix

Prix immobilier : Paris et Lyon en tête des villes où la baisse des prix est la plus probable

Les boîtes de nuit synonymes de baisse de prix ? Pas à Lyon ! Un bien gagne en moyenne 1,8% de sa valeur dès lors qu’il se trouve à 50 mètres d’une boîte de nuit, contrairement à Paris où le bien perd en moyenne 3,5% de sa valeur

Depuis le 9 juillet, les clubs, discothèques et boîtes de nuit sont ouvertes après une fermeture officielle de plus d’un an et demi. Alors que certaines ne peuvent rouvrir à cause des effets économiques engendrés par la crise sanitaire, 1 500 boîtes de nuit peuvent quant à elles accueillir de nouveau du public, pour le plus grand plaisir des Français.

Le voisinage d’une boîte de nuit a un impact positif sur l’immobilier à Lyon

Si la réouverture des boîtes de nuit peut être synonyme de reprise des nuisances sonores pour le voisinage, pour d’autres cela peut être synonyme d’attractivité et représenter un véritable atout sur la valeur de leur bien. C’est notamment ce qu’observe Liberkeys, néo-agence immobilière, qui constate qu’un bien lyonnais gagne en moyenne 1,8% de sa valeur dès lors qu’il se trouve à 50 mètres d’une boîte de nuit, contrairement à Paris où le bien perd en moyenne 3,5% de sa valeur. Même constat pour les biens situés à 50 mètres d’un bar dont la valeur du bien peut augmenter de 2,8%.

La proximité d’un bar aussi peut être un atout

Si dans certains arrondissements la présence d’un bar à proximité d’un bien peut s’avérer être un réel atout, pour d’autres elle peut véritablement impacter sa valeur à la baisse. C’est le cas des 1er, 2e et 6e arrondissements pour lesquels vivre à 50 mètres d’un bar influence négativement la valeur d’un bien qui voit son prix diminuer de 3% en moyenne.

A l’inverse, dans les autres arrondissements, la valeur des biens à proximité d’un bar peut augmenter de 5% en moyenne. Entre le 4e et le 8e arrondissements, la valeur pourra même quasiment doubler. En effet, un bien situé à proximité d’un bar dans le 4ème arrondissement verra sa valeur augmenter de 5%, tandis qu’elle augmentera de 8% pour le même type de bien situé, cette fois-ci, dans le 8e arrondissement.