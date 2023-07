Des dérogations pour réaliser des travaux de 6h à 21h30 dans le Gard

T-shirt trempé par la sueur et casquette régulièrement humidifiée, Karim, chef d’équipe sur le chantier de la prolongation du tram de Marseille, tente tant bien que mal de s’adapter aux chaleurs démesurées qui frappent le sud de la France.

« Notre travail, déjà difficile, s’effectue dans des conditions extrêmes, mais on s’adapte comme on peut« , dit l’ouvrier de 41 ans avant de lâcher, désabusé: « De toute manière on n’a pas le choix, on doit bosser« .

De 7h30 à 16h00, les travailleurs aux pantalons longs et chaussures de sécurité s’affairent à l’aide de marteaux-piqueurs, disqueuses ou d’une pelleteuse à préparer l’arrivée des nouvelles rames du tram visant à desservir, théoriquement à partir de 2025, les quartiers Est de la cité phocéenne, en déficit criant de transports publics.

Karim, qui ne souhaite pas donner son nom de famille, par peur de représailles de son employeur, un sous-traitant de la métropole de Marseille, amène toujours un T-shirt de rechange avec lui ces derniers jours. Et il incite ses équipes à « effectuer des pauses fréquentes, s’hydrater et se mettre à l’ombre« .

Il regrette cependant que sa direction ne veuille pas mettre en place des horaires décalés pour limiter l’inconfort de températures pouvant frôler les 35 degrés. Raison invoquée: les nuisances qui dérangeraient les riverains aux aurores, mais aussi des problèmes de logistiques.

Une question à laquelle la préfète du Gard, Marie-Françoise Lecaillon, dont le département est également passé mercredi en alerte orange pour canicule, a elle répondu favorablement. Le département a accordé une « dérogation pour réaliser des travaux de 06h00 à 21h30 aux entreprises gardoises du BTP ne pouvant aménager leur activité« .

Gratuité des piscines municipales à Marseille

Face à la chaleur, chacun essaye de se protéger, comme Isabella, touriste allemande ayant opté pour une « journée plage » dans le centre ville marseillais: « Sans le vent, ça serait insupportable, c’est trop chaud. (…) A Berlin, ça fait 37, 38, 39 degrés, et il n’y a pas la mer. Avec les années, c’est le changement climatique. Il faut s’habituer, même si ce n’est pas trop rigolo« .

Un peu plus loin, Farrah Aberrrahmane s’estime chanceuse d’habiter proche de la mer: « Moi, je passe la journée (à la mer) du matin jusqu’au soir plutôt que de rester à la maison. C’est intenable à la maison! ».

Pour faire face à l’épisode caniculaire qui frappe les Bouches-du-Rhône, placées mercredi en vigilance orange avec huit autres départements du sud de la France, les acteurs locaux s’activent également.

A Marseille, le maire de gauche Benoît Payan a annoncé mardi sur Twitter la gratuité des piscines municipales « jusqu’à la fin de l’épisode caniculaire« , soit au moins jusqu’à vendredi.

De son côté, l’association Emmaüs commencera dès jeudi 07h00 à distribuer des gourdes remplies d’eau fraîche pour les sans-abri en haut de la Canebière, rappelant que « été comme hiver, la rue tue« .

Massifs forestiers interdits dans le Var

Dans le département voisin du Var, où les températures ont battu des records dans des stations de référence d’altitude, comme à Aups (497m), où 38,6 degrés ont été référencés mardi, la préfecture a interdit l’accès à deux massifs forestiers en raison d’un « risque sévère » d’incendie. Météo-France a prévenu que les températures pourraient atteindre les 40 degrés à certains endroits dans le département.

Dans les Alpes-Maritimes, placées depuis onze jours en vigilance canicule orange, la bouée de relevés de la météo marine disposée au large de Nice a affiché une température de 29,2 degrés mardi à 17h00, selon le quotidien Nice Matin.

La ville a rappelé que 155 fontaines tout comme 25 zones d’aspersion disséminées au sein de la cité étaient à disposition des habitants et touristes.

Dans le quartier d’Antigone à Montpellier, au coeur d’un département de l’Hérault également en vigilance canicule orange, une salle accueillera pendant trois jours, jusqu’à 21h00, les personnes sans domicile fixe, considérées comme parmi « les plus exposées ».

« Il y a de l’eau, des tables,… c’est un lieu de repos où tout le monde peut venir se rafraîchir« , explique sur place un responsable de la Croix-Rouge, Guilhem Gonneau, alors que la salle située en sous-sol de l’hôtel de la Métropole était encore vide deux heures après son ouverture à la mi-journée.