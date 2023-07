La FNAIM se réjouit de l’attribution d’un portefeuille ministériel dédié au Logement, et félicite Patrice VERGRIETE pour sa nomination. Elle se met à sa disposition pour entamer très vite un dialogue et le travail au service du Logement de tous les Français.

« Nous félicitons monsieur VERGRIETE pour sa nomination. L’urgence et l’ampleur de la crise du Logement appelaient à un ministère de plein exercice. En ce sens, cette nomination est une bonne nouvelle pour les professionnels de l’immobilier, et pour l’ensemble de nos compatriotes. » réagit Loïc CANTIN, président de la FNAIM.

« Nous espérons un rendez-vous au plus tôt afin de connaitre sa feuille de route et pour évoquer avec lui la situation du logement, et la première des urgences : la location. Il n’y a plus de temps à perdre. »

La FNAIM remercie Olivier KLEIN, ministre sortant, pour le travail mené et son écoute attentive dans un contexte délicat et salue sa détermination.

La FNAIM rappelle les sujets prioritaires qui attendent le nouveau ministre

La FNAIM aura à cœur d’aborder à la fois l’ensemble de la chaine de production, mais aussi la place du logement dans le quotidien de nos concitoyens.

Elle réitère son alerte : le logement, dans son ensemble, doit être la priorité absolue des mois qui arrivent. Tension locative, accession, rénovation énergétique… les urgences sont nombreuses.

« Face à l’urgence des enjeux auxquels est confronté le logement, nous serons dès demain aux côtés du ministre autour de ces priorités, en mettant à disposition notre expertise et nos propositions. Résoudre la crise du logement est un enjeu économique, social et écologique.», conclut Loïc CANTIN.