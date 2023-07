Un an après l’adoption de la loi Lemoine, la néo-assurance Assurly a décidé d’analyser son impact en lançant une étude quantitative auprès de 1 000 personnes. Réalisée par le cabinet de conseil, d’audit et d’expertise PwC, cette enquête met en lumière la nécessité de mieux communiquer autour des avantages de la loi auprès des français et montre qu’il existe un marché potentiel important.

Les Français méconnaissent la loi Lemoine

Les résultats de l’enquête montrent que 66 % des personnes interrogées savent qu’elles peuvent résilier leur assurance à tout moment pour en changer. En revanche, l’existence de la loi Lemoine et ses modalités sont seulement connues de 11 % des répondants. De plus, moins d’une personne sur deux sait que la loi a supprimé le questionnaire de santé sous certaines conditions.

Les résultats révèlent également des disparités sociodémographiques dans la connaissance de la loi Lemoine. Les femmes et hommes au foyer et les répondants les plus jeunes (30 à 39 ans) possèdent le moins de connaissances sur la nouvelle loi. Les commerçants, cadres et professions intellectuelles supérieures sont ceux qui sont le plus au courant des nouvelles dispositions.

Enfin, l’enquête met en lumière un rapport inverse entre âge et volonté de changer d’assurance, les personnes les plus âgées étant les plus susceptibles de vouloir changer d’assurance.

Les Français prêts à changer d’assureur s’ils trouvent moins cher

Près de la moitié (48 %) des répondants trouvent que leur assurance de prêt immobilier est trop chère, et la majorité d’entre eux (55 %) envisagent d’en changer. L’enquête souligne également que le fait que de nombreux assurés ignorent quelles sont les modalités de changement d’assurance les dissuade d’opter pour une nouvelle assurance.

Le critère principal qui motiverait les assurés à changer d’assurance est le prix, pour 87 % des enquêtés. Ce critère arrive loin devant « une offre plus riche » et « un meilleur service client ».

Il semble également que la rapidité et la facilité de changement pourraient inciter davantage de personnes à tirer parti des avantages de la loi Lemoine.

Loi Lemoine en pratique

La loi Lemoine a souhaité rendre l’assurance de prêt immobilier plus accessible, plus simple et plus transparente. Elle a été pensée de façon à augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs sans nuire aux finances publiques en libéralisant le marché de l’assurance emprunteur.

Elle permet aux clients de changer d’assureur et de souscrire à des contrats individuels mieux adaptés à leur profil de risque. Elle réduit les freins à l’assurabilité des personnes les plus fragiles, et fait gagner de 5 000 à 15 000 euros par assuré.

Ce que change la Loi Lemoine Les assurés peuvent résilier à tout moment leur contrat d’assurance emprunteur pour souscrire un nouveau contrat aux garanties équivalentes ;

Le droit à l’oubli est raccourci à cinq ans au lieu de dix, après le protocole thérapeutique pour les cancers et les hépatites C ;

Le questionnaire de santé est supprimé sous deux conditions : le montant assuré doit être inférieur à 200 000 euros, et le crédit doit prendre fin avant les 60 ans de l’assuré ;

Les emprunteurs doivent disposer d’informations claires sur leur contrat : montant des cotisations sur huit ans, date de résiliation et d’échéance du contrat.