Crédit immobilier : Comme attendu, les taux frôlent les 4% au coeur de l’été

Les taux de crédit immobilier poursuivent leur hausse. Il est maintenant certain que nous atteindrons, sur 25 ans, des taux à plus de 4% le mois prochain. Le point avec Caroline Arnould, directrice générale de CAFPI.

En juillet, les clients CAFPI ont pu emprunter en moyenne à 3,59% sur 15 ans contre 3,33% le mois dernier (+ 26 centièmes) ; à 3,72% sur 20 ans contre 3,52% le mois dernier (+ 20 centièmes) et à 3,86% sur 25 ans contre 3,68% le mois dernier (+ 18 centièmes).

Une hausse des taux devrait persister encore dans les prochains mois

Si les barèmes bancaires sont toujours orientés à la hausse, néanmoins, les meilleurs profils d’emprunteurs peuvent encore obtenir, dans certaines régions, un taux de 3,30% sur 15 ans, 3,49% sur 20 ans et 3,55% sur 25 ans.

La hausse des taux, devenue habituelle pour toutes les durées de prêt, devrait persister encore dans les prochains mois, et au moins jusqu’à la fin de l’année. L’inflation commence certes à refluer, mais pas encore suffisamment rapidement, ce qui explique la hausse de 25 points de base des taux directeurs, annoncée par Christine Lagarde le jeudi 27 juillet dernier. Le niveau des taux de la BCE a été fixé à 3,75% pour le taux de dépôt et 4,25% pour le taux de refinancement.

Selon les dernières annonces de la présidente de la Banque Centrale Européenne, cette nouvelle hausse des taux directeurs sera sans doute la dernière, après les 8 tours de vis précédents. C’est une bonne nouvelle pour tous les emprunteurs qui pourront envisager des jours meilleurs pour 2024 avec des taux qui devraient se stabiliser autour de 5% en moyenne.

Pour suivre le mouvement haussier et continu des taux, le taux d’usure atteint désormais et pour tout le mois d’août 5,33% pour les prêts sur 20 ans et plus, ce qui devrait donner un peu plus de marge aux banques pour répercuter cette nouvelle hausse du taux de refinancement.

Depuis 9 mois, la production de crédits connaît de très forts ralentissements

Selon les derniers chiffres de l’Observatoire Crédit Logement, la production de crédits a encore ralenti au dernier trimestre : -51,9% en nombre de prêts contractés. Cela fait maintenant 9 mois que nous connaissons des niveaux de production de crédits autour de -40%. Il faut remonter en juillet 2021, il y a exactement deux ans pour retrouver des niveaux positifs de production de crédits en nombre de prêts. Ils étaient à l’époque de +39,2% en T2 2021 en trimestre glissant par rapport au trimestre précédent.

Même avec des taux à 4%, acheter sa résidence principale reste le meilleur placement financier !

Malgré la baisse de la production de crédits depuis 3 trimestres consécutifs, les taux désormais autour de 4% sur 25 ans restent des taux attractifs ! En juillet, le niveau de l’inflation a atteint 4,3%, contre 4,5% en juin. Même si on observe un reflux de l’inflation, elle reste encore supérieure à l’objectif fixé de 2%.

Dans cet environnement inflationniste, les loyers sont susceptibles d’augmenter tous les ans, alors que les mensualités d’un crédit sont, quant à elles bloquées, et ce sur toute la durée du prêt.

Les emprunteurs ont également la possibilité de renégocier leur crédit si les taux venaient à baisser à nouveau. Depuis plusieurs mois, nous connaissons un point très haut des taux, mais il ne faut pas oublier que le marché de l’immobilier est cyclique. Si les taux sont aujourd’hui autour de 4%, comparables à ceux observables pendant la période 2008/2009, s’en était suivie, une redescente des taux à partir de 2010. Ainsi, il n’est pas impossible d’envisager un nouveau cycle de baisses de taux dans les années à venir. En gardant en tête évidemment qu’ils ne retrouveront peut-être pas leur niveau exceptionnel des dernières années à moins de 1%.

Enfin, dans une logique patrimoniale et de constitution de son capital, emprunter pour sa résidence principale reste toujours un très bon placement. Au moment de la retraite qui entraîne une baisse de revenus, avoir acheté sa résidence principale et remboursé son crédit, permet de ne pas voir son niveau de vie amputé. En France, l’outil du crédit à taux fixe renégociable est très avantageux : l’emprunteur est assuré d’avoir un taux raisonnable autour de 4% en moyenne s’il achète aujourd’hui et demain, si les taux baissent, il aura la possibilité de renégocier ce taux.