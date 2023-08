Sécherresse : VigiEau, le nouveau site du Gouvernement pour s’informer sur les restrictions d’eau

En périodes de sécheresse, les préfets déclenchent des restrictions d’eau graduelles et temporaires afin de garantir le partage et un bon usage de l’eau. L’outil VigiEau, conçu en partenariat avec Météo-France, a pour vocation de permettre à chacun, citoyen, agriculteur, maire, collectivité, chef d’entreprise, d’avoir une visibilité sur la situation de son territoire et de connaître et d’appliquer les gestes d’économie requis.

Chaque geste compte

La mise en place de cet outil avait été annoncée en mars 2023 lors de la présentation du plan d’action gouvernemental pour une gestion résiliente et concertée de l’eau. Il vient en complément de la campagne nationale « Chaque geste compte ».

À savoir : l’objectif pour le gouvernement est d’arriver d’ici 2030 à 10 % d’économie d’eau dans tous les secteurs.

La plateforme vous permet de renseigner votre localisation et de connaître le statut de la zone dans laquelle vous vous trouvez :

Vigilance (vert)

Alerte (jaune)

Alerte renforcée (orange)

Crise (rouge)

Selon votre zone, les éco-gestes conseillés vous sont indiqués ainsi que, le cas échéant, les arrêtés de restriction ou les arrêtés-cadres préfectoraux.

Des informations sur l’eau

Vous trouverez également sur ce site les informations suivantes :

une carte de la situation de la sécheresse en France ;

un rappel des éco-gestes quotidiens pour réduire votre consommation d’eau ;

une foire aux questions ;

un calculateur pour estimer votre consommation d’eau annuelle.

À noter : la plateforme s’appuie sur une base de données renseignée par les directions départementales en fonction des arrêtés préfectoraux. D’autres acteurs locaux pourront l’enrichir directement avec des informations ou des services destinés aux usagers.