Immobilier logistique et locaux d’activités : Un 1er semestre 2023 poussif

Les résultats sur le marché français de l’immobilier logistique et des locaux d’activités au 2ème trimestre 2023 sont en forte baisse. Mais la fin d’année s’annonce plus animée.

Près de 472 millions d’euros ont été investis sur le marché français de l’immobilier logistique et des locaux d’activités au 2ème trimestre 2023, portant le montant total investi sur l’ensemble du 1er semestre à près d’un milliard d’euros.

Le moins bon résultat à la mi-année de ces 5 dernières années

Ce volume, en forte baisse de 76% sur un an et inférieur de 31% à la moyenne de longue période, constitue le moins bon résultat à la mi-année de ces 5 dernières années. Toutefois, dans un contexte de ralentissement général de l’activité sur le marché de l’investissement, la logistique et les locaux d’activités réunis conservent une part de marché plus que convenable, avec 16% des investissements réalisés en immobilier banalisé en France lors du 1er semestre 2023.

Le fléchissement du marché industriel se traduit dans le nombre de signatures, avec 118 transactions recensées au cours des 6 derniers mois, soit nettement moins que les 160 observées lors du 1er semestre 2022, mais légèrement plus que la moyenne des 5 dernières années (106 transactions).

3 transactions supérieures à 50 millions d’euros

Seules 3 transactions supérieures à 50 millions d’euros ont été signées au cours de la période (contre 13 au S1 2022, représentant 18% des volumes investis sur le marché industriel : l’on note l’acquisition par LA FRANCAISE de la plateforme logistique de Pont d’Ain (01) pour 59 M€, la vente par AMUNDI d’un entrepôt à Châtres (77) pour 63 M€, tandis qu’ALDERAN s’est porté acquéreur d’un portefeuille d’actifs industriels pour 61 M€ auprès d’ETCHE / KKR.

Simon-Pierre Richard, Directeur Investissement Logistique & Industriel France chez JLL commente : « après ce 1er semestre mitigé, le marché industriel devrait mécaniquement se redresser durant la 2nde partie de l’année compte-tenu des dossiers en cours de cession. Cette reprise sera notamment illustrée par le retour des opérations sous forme de portefeuilles et de taille plus conséquente. Les investisseurs continuent d’afficher leur forte conviction pour les actifs industriels, un marché où les acteurs semblent s’accorder sur les prix. »

Les entrepôts et les locaux d’activités se sont temporairement stabilisés à la fin du 2ème trimestre 2023

Le marché est moins internationalisé, avec une part de marché de seulement 26% pour les investisseurs étrangers contre 74% pour les investisseurs français. Les fonds internationaux, à l’origine de plusieurs transactions supérieures à 10 M€, comptent pour 16% des engagements tandis que les investisseurs nord-américains (USA & Canada) sont à l’origine de 10% de l’activité.

Contrairement aux autres classes d’actifs, les entrepôts et les locaux d’activités se sont temporairement stabilisés à la fin du 2ème trimestre 2023. Le taux de rendement prime en logistique s’établit ainsi à 4,25% et celui des locaux d’activités à 5,25%.