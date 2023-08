Investir dans un village, une bonne idée ? La question mérite d’être posée, surtout dans un contexte où les grandes villes imposent de plus en plus de contraintes à la location courte durée. En France, cette opportunité peut désormais être saisie dans les « Plus Beaux Villages de France« , distinction prestigieuse décernée aux petits villages français qui possèdent un riche patrimoine historique et architectural. Fondé en 1982, le label vise à promouvoir le tourisme dans les zones rurales et à préserver le caractère unique et l’authenticité des villages. Les critères d’admission incluent une population de moins de 2 000 habitants, au moins deux sites ou monuments protégés, et la volonté du village à adhérer à la Charte de qualité du label. Ce label permet d’attirer des visiteurs et contribue au développement économique local.

Si les contraintes réglementaires sont de moins en moins en faveur de la location Airbnb dans les grandes villes, les petites villes et notamment les villages, sont moins concernés. Masteos a récemment proposé un classement en utilisant les données Meilleurs Agents et Airbnb, et en appliquant des filtres de sélection comme le prix au m², l’intensité concurrentielle, le taux d’occupation moyen, le revenu moyen en courte durée, le rendement en courte durée, la proximité d’une gare TGV et un critère eshétique.

Angles-sur-l’Anglin et Hunspach en tête du top 10 des villages de France où investir

Parmi les 400 plus beaux villages de France, dix se démarquent particulièrement par leur rendement en courte durée selon le classement* établi par Masteos en utilisant les datas MeilleursAgents et airbnb :

Angles-sur-l’Anglin (Vienne), Hunspach (Alsace) : 30% de rendement Usson (Puy-de-Dôme) : 28% de rendement Mittelbergheim (Alsace), Bruniquel (Tarn-et-Garonne), Sancerre (Cher), Viala-du-Tarn (Aveyron) : 24% de rendement Beynac-et-Cazenac (Dordogne) : 22% de rendement Hunawihr (Alsace), Loubressac (Lot) : 20% de rendement

Ces villages offrent des prix du foncier accessibles, un rendement locatif élevé, et une faible concurrence.

Jusqu’à 30% de rendements locatifs attractifs

L’investissement dans ces villages présente plusieurs avantages :

Prix du foncier accessible : Les prix au mètre carré varient considérablement, allant de 977 € à Viala-du-Tarn (Aveyron) pour une maison à 2 263 € à Mittelbergheim .

: Les prix au mètre carré varient considérablement, allant de 977 € à Viala-du-Tarn (Aveyron) pour une maison à 2 263 € à Mittelbergheim . Rendement locatif courte durée élevé : Avec des rendements locatif pourvant atteindre 30%, ces destinations offrent une source de revenus attrayante.

: Avec des rendements locatif pourvant atteindre 30%, ces destinations offrent une source de revenus attrayante. Pas de contraintes anti-Airbnb : Moins soumis aux réglementations sévères des grandes villes, ces villages représentent une opportunité pour ceux qui cherchent à louer sur des plateformes comme Airbnb.

: Moins soumis aux réglementations sévères des grandes villes, ces villages représentent une opportunité pour ceux qui cherchent à louer sur des plateformes comme Airbnb. Peu de concurrence : La faible intensité concurrentielle permet d’exploiter une niche relativement inexplorée.

Attention à la revente, le marché est étroit

Malgré les avantages, il y a quelques défis à considérer :

Rareté des biens : Le nombre limité de propriétés disponibles peut rendre difficile la recherche du bien parfait.

: Le nombre limité de propriétés disponibles peut rendre difficile la recherche du bien parfait. Trouver une conciergerie et une entreprise de travaux : La gestion de la propriété et les rénovations peuvent être plus compliquées dans des zones moins peuplées.

: La gestion de la propriété et les rénovations peuvent être plus compliquées dans des zones moins peuplées. Liquidité à la revente : La revente peut être plus lente dans ces zones.

: La revente peut être plus lente dans ces zones. Accessibilité : Bien que la plupart des villages soient à proximité de gares TGV importantes, il convient infrastructures de transport peuvent varier.

Diversifier son portefeuille dans les plus beaux villages de France Les plus beaux villages de France offrent non seulement un cadre de vie pittoresque et charmant, mais aussi un potentiel économique à exploiter. Un tel investissement pourrait bien être la clé d’un avenir prospère et serein dans le domaine de l’immobilier. Investir dans les plus beaux villages de France représente une opportunité unique de diversifier son portefeuille immobilier.A la clé, de nombreux avantages, notamment en ce qui concerne le rendement et l’absence de contraintes spécifiques à la location courte durée. Cependant, l’investisseur doit être conscient des défis, tels que la liquidité à la revente et la rareté des biens. Il est nécessaire de procéder à une étude approfondie de chaque village pour prendre une décision éclairée et maximiser le retour sur investissement.

