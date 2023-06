Pros de l’immo : Masteos lance son réseau de mandataires dédié à l’investissement locatif

Depuis sa création en 2019, Masteos a toujours eu pour objectif de permettre aux investisseurs d’accéder à toutes les villes d’Europe. La startup reçoit quotidiennement des demandes d’investissement pour des villes qu’elle ne couvre pas encore. Dans un contexte marqué par le resserrement des conditions d’accès au crédit, il devenait indispensable d’élargir l’offre en proposant davantage de villes petites et moyennes, qui correspondent aux nouveaux budgets et objectifs de rendement des investisseurs.

Proposer de nouvelles villes pour démocratiser l’accès à l’investissement locatif

En offrant une couverture plus large du territoire, avec l’ouverture de nouvelles villes, Masteos permettra de répondre à cette forte demande. D’ici fin 2024, 100 zones urbaines seront couvertes en France contre 20 aujourd’hui, 20 zones urbaines en Espagne contre 3 aujourd’hui. 5 mandataires seront recrutés chaque mois en France, 1 mandataire chaque mois en Espagne.

« En constituant ce réseau de mandataires en France et en Espagne, nous allons élargir notre offre en proposant un choix de villes petites et moyennes, plus accessibles dans un contexte bancaire difficile », indique Thierry Vignal, président de Masteos.

Développer un maillage de proximité pour offrir aux investisseurs une expertise locale

En lançant son réseau de mandataires, Masteos affiche ses ambitions : accélérer son développement en France et en Espagne, tout en offrant aux investisseurs une expertise locale. Les investisseurs locatifs bénéficieront d’une relation directe avec les ambassadeurs locaux Masteos, experts de leur zone urbaine et responsables de l’ensemble du processus opérationnel sur place. Cette proximité accrue entre l’investisseur et l’expert terrain offrira aux investisseurs une expérience de qualité supérieure, qui s’appuiera notamment sur une connaissance approfondie du marché local, même dans les plus petites villes.

« Notre expansion territoriale s’inscrit dans la tendance du monde du travail, qui privilégie de plus en plus l’autonomie et la flexibilité. Cette évolution correspond également aux attentes de nos clients, désireux d’investir dans une gamme plus large de villes et d’être en contact direct avec l’expert de chacune. Ce maillage territorial est rendu possible par le modèle mandataires », confirme Geoffroy Reiser, directeur du développement France et Espagne chez Masteos.

Devenir mandataire Masteos et monétiser son expertise locale

Masteos recrute actuellement ses premiers mandataires, qui bénéficieront chacun d’un territoire exclusif de 250 000 habitants, dans plus d’une centaine de villes en France et en Espagne. Au-delà de la recherche de biens et de l’accompagnement des investisseurs sur le terrain, les mandataires Masteos peuvent monétiser leur expertise sur d’autres métiers et être commissionnés sur les travaux, la rénovation énergétique, l’ameublement et la gestion locative. L’exclusivité des zones garantit l’absence de concurrence avec d’autres mandataires Masteos côté acheteur, et une dynamique complémentaire avec les réseaux de mandataires côté vendeur.

Contrairement à la plupart des autres réseaux de mandataires, c’est Masteos qui se charge de fournir aux mandataires l’essentiel de leurs clients, ceux-ci pouvant par ailleurs apporter des clients locaux afin de doubler leur rémunération.

Commissions des mandataires si l’investisseur est apporté par Masteos

30 % sur les frais de transaction

3 % sur le montant des travaux et meubles

30 % sur les frais de gestion

Soit 4 000€ par transaction en moyenne pour un mandataire.

Commissions des mandataires si l’investisseur est apporté par le mandataire

60 % sur les frais de transaction

6 % sur le montant des travaux et meubles

30 % sur les frais de gestion

Soit 8 000€ par transaction en moyenne pour un mandataire.

Masteos met différents outils à disposition de ses mandataires : app Masteos, CRM, back-office interne, accompagnement et formation, service juridique. Et va déployer au service de ses mandataires exclusifs des communications et des dispositifs marketing pour leur apporter des leads régulièrement chaque mois et leur permettre d’activer en complément leur propre territoire pour recruter et développer leur propres leads.