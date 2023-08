Le promoteur Imodéus livre la résidence seniors « Equinoxe » à Lucé, en périphérie de Chartres, une résidence certifiée HQE RT 2012 et qui répond aux attentes et besoins spécifiques des seniors.

Imodeus, entité dédiée à la promotion immobilière au sein du pôle production de Finzzle groupe, a livré la résidence seniors « Equinoxe » à Lucé, troisième ville d’Eure-et-Loir, en périphérie de Chartres.

Composée de 82 logements, allant du studio au T3, cette opération à grande échelle entend offrir aux futurs résidents un espace de vie global alliant confort, sécurité et loisirs, tout en restant en adéquation avec les contraintes énergétiques et environnementales en vigueur. Les différents appartements seront disponibles à la fois à l’acquisition ou à l’investissement, le programme étant éligible au dispositif Pinel.

Une illustration à grande échelle des valeurs de construction durable prônées par Imodeus

Engagé dans une démarche de qualité et de sobriété de ses réalisations en adéquation avec les grands axes de durabilité et de transition énergétique, le promoteur Imodeus porte un souci permanent de maîtriser la production de ses programmes. Ainsi, il étudie avec soin les zones où il s’implante, œuvrant avec les communes concernées pour répondre au mieux aux attentes et besoins des territoires et populations.

Avec la résidence « Equinoxe », certifiée HQE RT 2012, le promoteur illustre à grande échelle sa signature : celle de bâtir « maîtrisé », évitant de saturer les territoires, privilégiant l’interprofessionnalité avec des acteurs locaux et optimisant les coûts de construction. Une attention particulière a donc été consacrée à la qualité des matériaux utilisés pour proposer une résidence accessible et durable.

Toujours dans une démarche de qualité de construction et de vie, le volet paysager et l’architecture globale du bâtiment de quatre étages ont été soigneusement étudiés. La résidence affiche des lignes pures et sobres, intemporelles pour une meilleure intégration à l’environnement urbain alentour. L’orientation nord sud permet d’optimiser l’ensoleillement des logements et la luminosité naturelle, qui participe au bien-être des habitants. Des espaces verts au sein de la résidence, jardins en pied d’immeuble ou cœur d’îlot planté d’arbres, participent également à la qualité de vie du programme.

Un véritable espace de vie aux prestations adaptées pour les seniors dynamiques

Conçue en concertation avec la commune, la résidence répond aux attentes et besoins spécifiques des seniors. Ainsi les appartements offrent des espaces de vie généreux et optimisés pour garantir une accessibilité, une fonctionnalité et un confort parfaits. Le maître-mot sur ce projet étant le « bien-être » des résidents, un ensemble de prestations et services adaptés aux seniors est disponible.

Les logements sont proposés avec une série d’équipements intérieurs permettant de faciliter la vie des habitants et de leur permettre de rester autonome (ascenseur, salle médicale, salle de vie commune, salle de gym, laverie, conciergerie électronique, animations, volets roulants électriques dans les pièces de vie…).

Imodeus a ici fait le choix de proposer les logements, disponibles à l’acquisition ou à l’investissement, en non meublé afin que chaque résident puisse personnaliser son lieu de vie, composante essentielle de leur bien-être futur.

Sortant quelque peu du format plus intimiste de ses opérations traditionnelles, souvent moins de 40 lots, Imodeus répond ici à un véritable besoin pour ce type de résidence seniors, un alternatif aux instituts médicalisés ou résidences de services seniors. C’est pourquoi les espaces communs ont été pensés pour encourager les échanges et moments de partages conviviaux entre les résidents. L’enjeu est de créer une véritable communauté de vie rassurante pour les occupants.

La gestion des services au quotidien (conciergerie, syndicat de copropriété) a été confiée à Elyade, un des opérateurs majeurs dans le domaine des résidences seniors. Ce dernier aura notamment en charge de gérer la maintenance technique de la résidence et de piloter l’ensemble des prestataires externes.

Lucé, un cadre de vie privilégié en cœur de Beauce, idéalement connecté

Idéalement située au sein du quartier du Carré d’Or, à deux pas du cœur de Lucé, de ses commerces et services et à proximité du centre-ville de Chartres (15 min à pied de la cathédrale), la nouvelle résidence « Equinoxe » offre un cadre de vie fonctionnel aux futurs habitants.

Atout non négligeable pour les seniors ayant été séduits par les prestations et l’emplacement du programme, deux hôpitaux (Hôpital du Jour et Hôtel Dieu) et une pharmacie sont accessibles à pied. Un centre culturel et une médiathèque sont également situés dans le quartier.

Lucé représente également un choix stratégique d’implantation, profitant à la fois d’une qualité de vie de petite ville paisible à seulement 10 minutes en voiture du cœur historique de Chartres, préfecture du département d’Eure-et-Loir et foyer économique dynamique au patrimoine culturel riche.

Les futurs résidents pourront ainsi jouir d’un cadre de vie préservé et privilégié au cœur de la Beauce, tout en gardant une connexion sur les territoires environnants facilitée par un réseau de transports complet : bus, axes routiers, TER avec la gare de Lucé et lignes TGV avec la gare de Chartres à 7 minutes en voiture, permettant de relier Paris, Orléans ou encore le Mans en 1h, Tours et Le Havre en 2h. Idéal pour les futurs résidents cherchant au sein d’ « Equinoxe » un lieu de vie agréable pour leur retraite à venir ou en cours.