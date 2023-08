Immobilier : Les enchères immobilières, un nouveau levier pour réactiver le marché ?

Pour redynamiser le marché immobilier et l’activité des professionnels, le réseau AgentMandataire.fr lance un système d’enchères immobilières en partenariat avec OFRAE. Explications.

Tous les professionnels de l’immobilier font le même constat : en quelques mois, le marché s’est retourné et les acheteurs se font de plus en plus rares.

Une situation qui s’explique notamment par les contraintes liées à la rénovation énergétique et à l’inquiétante hausse des taux d’intérêt. Les ventes dans l’ancien ont considérablement baissé et les constructions neuves sont à l’arrêt (les réservations des particuliers ont chuté de 34 % cette année.

Cette crise importante, qui devrait se poursuivre en 2024, oblige les agences à développer des services complémentaires, plus accessibles et attractifs, notamment concernant les prix de vente.

Dans ce contexte, trouver des solutions pour redynamiser le marché est essentiel. C’est pourquoi le réseau AgentMandataire.fr , le réseau pour tous les mandataires expérimentés, vient de lancer un tout nouveau système d’enchères immobilières.

Un plus pour l’agence qui élargit sa base d’acteurs et son activité

Le principe est simple : les biens immobiliers sont proposés à un prix de départ avantageux afin de séduire un maximum d’acquéreurs potentiels. La compétition créée entre les participants peut générer des offres plus élevées et une augmentation du nombre de transactions immobilières. Ainsi, la base d’acheteurs du réseau est élargie et son activité est stimulée.

Et le concept fonctionne aussi bien auprès des acheteurs que des vendeurs ! Les résultats sont là : la mise en place de ce système d’enchères a aussitôt déjà une hausse des contacts acquéreurs.

« Seulement 15 jours après le lancement de ce nouveau service, nous recevons déjà des offres d’achat. Mieux : certaines portent sur des biens qui étaient dans notre portefeuille depuis plus de 3 mois !, précise Philippe Benardeau, CEO d’Agent Mandataire France.

Un concept innovant lancé en collaboration avec OFRAE

Pour lancer son un système d’enchères immobilières, Agent Mandataire France s’est appuyée sur OFRAE, une plateforme de vente interactive pensée pour les professionnels de l’immobilier afin de booster leurs transactions immobilières et d’accélérer leurs délais de vente grâce aux enchères.

Le réseau a été séduit par sa capacité à offrir une large visibilité aux annonces, tout en garantissant transparence, équité et accompagnement professionnel.

Les avantages sont d’ailleurs très concrets pour tous les participants aux enchères. Par exemple, le vendeur n’a pas l’obligation d’accepter les offres émises et l’acquéreur peut automatiser ses offres d’achat.

« Nous sommes particulièrement ravis de la confiance accordée par le réseau immobilier AgentMandataire.fr qui a choisi OFRAE pour déployer leur offre de vente interactive et apporter à leurs clients un service innovant et dynamique !« , commente Stéphane Grandchamp, Co-fondateur OFRAE