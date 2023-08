Maison individuelle : MIKIT récompense ses franchisés lors de sa convention annuelle 2023

MIKIT, constructeur français de maisons individuelles en prêt-à-finir, a récemment organisé sa convention annuelle 2023, une occasion de réunir les acteurs clés de l’entreprise et de célébrer les réussites des franchisés qui contribuent au succès continu de la marque.

Une soirée de gala pour un hommage chaleureux

La convention annuelle MIKIT 2023 s’est déroulée en juin dernier, rassemblant 160 participants et 28 marques partenaires venus de différents horizons.

Cet événement a été l’occasion de partager les meilleures pratiques, d’échanger des idées novatrices et de renforcer les liens entre les membres de la communauté MIKIT. Lors de la soirée de gala, MIKIT a tenu à rendre un hommage chaleureux aux franchisés pour leurs réalisations exceptionnelles.

A chacun son prix …

Ainsi, Bruno Lapeyre de MIKIT Toulouse Ouest s’est vu attribuer une mention spéciale en reconnaissance de sa contribution remarquable à la réussite de l’entreprise.

Jérémie et Émilie Souchal de MIKIT Issoire-Riom ont été honorés en tant que meilleur dynamisme commercial pour leur énergie, leur dévouement et leur capacité à générer une dynamique commerciale exceptionnelle. Frédéric Barrié de MIKIT Toulouse Est a été reconnu pour ses meilleurs parrainages, témoignant de son talent à établir des relations solides avec les clients et à favoriser leur satisfaction et leur fidélité.

Nicolas Dufour de MIKIT Dole Lons-le-Saunier a remporté le titre de meilleur challenger, saluant son audace et son esprit compétitif qui lui ont permis de se dépasser et de réaliser des performances remarquables. Vincent Viguier de MIKIT Agen a été récompensé en tant que meilleur démarrage mettant en évidence sa capacité à lancer et à développer rapidement son activité avec succès.

… et sa contribution au succès de MIKIT

Olivier Morvan de MIKIT Brest Quimper Morlaix s’est distingué en remportant le titre de meilleure performance, reflétant ses résultats exceptionnels et sa constance dans la réalisation d’objectifs ambitieux. Alexandre et Myriam Duval de MIKIT Cambrai – Valenciennes ont été salués pour leur meilleur dynamisme commercial, témoignant de leur passion, de leur créativité et de leur engagement à offrir une expérience client exceptionnelle.

Vincent Paradis de MIKIT Le-Mans-Sud a été nommé meilleur espoir, mettant en avant son potentiel prometteur et sa contribution prometteuse à l’entreprise. Stéphane Malaisé de MIKIT Haute-Savoie a été reconnu pour sa meilleure reprise, témoignant de sa capacité à revitaliser et à faire progresser efficacement une entreprise. Laurent de Backer de MIKIT Arras a été couronné meilleur manager, soulignant son leadership exemplaire et sa capacité à inspirer et à guider son équipe vers le succès.

« Ces franchisés ont démontré un niveau d’excellence remarquable dans leurs domaines respectifs, contribuant ainsi à l’essor de l’entreprise MIKIT. Leur passion, leur détermination et leur engagement envers la satisfaction des clients sont des exemples inspirants pour tous les membres de la communauté », souligne les dirigeants de MIKIT.