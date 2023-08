Décès de Jean-Louis Cohen, historien de l’architecture

Jean-Louis Cohen a eu un parcours exceptionnel. Il a marqué le monde de l’architecture en tant qu’historien, enseignant et commissaire d’expositions. Au fil de sa carrière, il a ouvert de nouvelles perspectives sur l’architecture moderne et a contribué à la compréhension de ses multiples dimensions.

Un Lion d’or pour le pavillon de la France à la biennale d’architecture de Venise en 2014

Sa carrière internationale en tant qu’enseignant à l’Institute of Fine Arts de l’université de New York et en tant que professeur invité au Collège de France a laissé une empreinte durable dans le monde académique. Jean-Louis Cohen était également un pionnier dans l’organisation d’expositions architecturales novatrices, illuminant des aspects méconnus de l’histoire architecturale, il aura notamment obtenu le Lion d’or pour le pavillon de la France à la biennale d’architecture de Venise en 2014.

“Historien émérite, enseignant éclairé et commissaire visionnaire, il a transcendé les frontières pour façonner un héritage qui continuera d’inspirer les esprits curieux et passionnés, souligne Catherine Chevillot, Présidente de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Il a été pour moi une source d’inspiration importante, partageant avec moi sa sagesse et sa passion pour l’architecture. Son humble acceptation de donner le cours de conclusion de notre cycle de cours public sur l’histoire mondiale de l’architecture en juin de cette année témoigne de sa générosité intellectuelle et sa présence parmi nous encore au mois de juillet atteste une nouvelle fois de son attachement profond à notre institution.”

Un passionné de la préservation du patrimoine architectural et à la promotion de l’architecture contemporaine

Il a été l’âme de la création de la Cité de l’architecture et du patrimoine et a pensé l’institution comme un lieu emblématique consacrée à la préservation du patrimoine architectural et à la promotion de l’architecture contemporaine. Sa vision a contribué à jeter des ponts entre le passé et le présent de l’architecture.

Non sans un certain nombre de défis, il a créé les bases de l’institution. Si la philosophie du projet de la Cité a nécessairement évolué, Jean-Louis Cohen aura permis sa réalisation et aura laissé la porte ouverte à ses mutations futures. La Cité lui rendra hommage à l’automne.

Jean-Louis Cohen était un humaniste engagé, critique et créatif dans sa manière d’aborder l’architecture et l’histoire. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde académique et culturel. Cependant, son héritage perdurera à travers ses publications et ses contributions à l’architecture et à la recherche.