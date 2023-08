Aujourd’hui, le cannabidiol (CBD) jouit d’une popularité grandissante un peu partout dans le monde. Ce dernier est un constituant principal de la plante de chanvre (Cannabis sativa). À la différence du cannabis, il contient très peu de THC. Comment vous assurer de la qualité de vos produits au CBD ? Zoom sur les principaux critères à considérer.

Pourquoi prendre du CBD ?

« Le CBD n’est pas une drogue », déclare le Pr Amine Benyamina. C’est une substance dérivée du cannabis. Contrairement au THC, il ne provoque pas d’effets psychotropes. En agissant sur le système nerveux central, il soulage la douleur et l’anxiété sans créer de dépendance.

En soins cutanés, le CBD régule l’activité des glandes sébacées et atténue les problèmes de peau tels que l’acné et le psoriasis. La molécule permet aussi de soutenir les troubles neurologiques. Elle est ainsi un meilleur allié pour les patients atteints d’épilepsie.

« Le cannabidiol à faibles doses a des effets bien-être : il détend, apaise, réduit le stress, facilite le sommeil et peut aider à mieux supporter les douleurs grâce à son léger effet anti-inflammatoire » assure le Dr Pascal Douek.

L’origine du chanvre : l’essence du CBD

Le chanvre, en tant que plante gourmande, puise dans son environnement pour se développer. La terre, l’air…Tout contribue à sa croissance. Ainsi, plus le sol est riche en nutriments, plus la plante prospère. Cela influence directement la qualité du cannabidiol que vous consommez.

Veillez à acheter les produits issus de cultures biologiques européennes. Optez également pour le chanvre cultivé dans des zones rurales et éloignées des sources de pollution.

Privilégiez l’extraction au CO2

Il existe plusieurs méthodes d’extraction du cannabidiol, notamment l’utilisation de solvants chimiques, tels que :

Le butane

L’éthanol

L’alcool isopropylique.

Bien que ces processus puissent sembler économiques, ils exposent les consommateurs à plusieurs risques (irritations cutanées, réactions allergiques…).

La méthode privilégiée est l’extraction au gaz carbonique. Celle-ci garantit la pureté du cannabidiol en éliminant les résidus chimiques et les agents conservateurs.

C’est pourquoi les produits de haute qualité ont un coût élevé. En d’autres termes, opter pour des produits au CBD bon marché équivaut généralement à choisir une qualité médiocre.

Choisissez la bonne concentration en CBD

La concentration en CBD varie d’un produit à l’autre, allant de 2,5 % à 30 % ou plus. Certains fabricants indiquent le dosage en milligramme (500 mg, 1000 mg…).

Si vous êtes un consommateur novice, optez pour des concentrations faibles à modérées. Votre poids, vos symptômes et votre tolérance sont à prendre en compte.

Vérifiez le certificat d’analyse

Si les produits au CBD sont de plus en plus recherchés pour leurs effets bénéfiques, il faut toutefois faire preuve de vigilance en les consommant. Souvent, les marques réputées soumettent leurs produits à des tests. Ces derniers garantissent la qualité, la pureté et la sécurité des produits. Ainsi, le certificat d’analyse de laboratoire s’avère être un gage de qualité. L’objectif ? Certifier que le produit en question est consommable avant sa mise en vente.

Les marques renommées sont fières de partager ces informations avec leurs clients.

Quel mode d’administration privilégier ?

Lorsqu’il s’agit de choisir la forme idéale de CBD, plusieurs options s’offrent à vous.

La voie orale

En général, l’administration par voie orale consiste à ingérer le CBD sous forme de capsules. Une fois dans le système digestif, la capsule est métabolisée par le foie. Cela assure une libération progressive des composants actifs et active les récepteurs endocannabinoïdes.

À noter que seulement 20 % du CBD consommé sera libéré par votre foie. Par exemple, si une capsule contient 15 mg de CBD, seulement 3 mg atteindront votre circulation sanguine. Cette méthode engendre des effets ressentis après 30 à 60 minutes.

Il existe également d’autres formes administrées par voie orale comme : les gélules. La forme liposomale est la plus recommandée.

La voie sublinguale

L’administration sublinguale est préconisée par les médecins. Cette méthode se distingue par une action rapide, généralement ressentie de 5 à 20 minutes après l’ingestion.

La voie respiratoire

Vous pouvez aussi opter pour l’inhalation de fleurs de chanvre riches en CBD.

La voie cutanée

Les produits topiques tels que les crèmes, les baumes et les huiles de massage au CBD sont conçus pour être appliqués directement sur votre corps. Les effets peuvent prendre un peu plus de temps à se manifester par rapport aux méthodes d’administration orales ou sublinguales, mais ils peuvent durer plus longtemps. Cela en fait un choix adapté pour une application locale ciblée.

En somme, l’efficacité du CBD dépend en grande partie de sa composition. Optez pour des marques fiables est indispensable pour vous garantir un produit d’une excellente qualité.