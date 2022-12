Internet : Une augmentation cet automne de 455 % ​des recherches avec les mots « prix du chauffage »

Temps de lecture estimé : 10 min

Après une année marquée par la crise énergétique, Heero, fintech spécialisée dans la rénovation énergétique, a analysé les recherches des Français sur Internet pour comprendre leur intérêt, leurs questionnements et leurs freins en matière de rénovation énergétique.

Heero a ainsi analysé l’évolution des tendances de recherches des Français sur les primes, le prix du chauffage, les différents types d’énergies ou le DPE depuis 2006, date de la mise en place des 1ères aides à la rénovation énergétique, soit avec jusqu’à plus de 15 ans de recul.

L’analyse des tendances de recherches sur Internet : une façon de mesurer l’intérêt des Français pour les questions énergétiques

« L’analyse des recherches sur le web – tant en termes de volume de recherches que de tendances – est un vrai outil pour Heero qui permet d’identifier les préoccupations et besoins des Français en matière de rénovation énergétique mais également de prédire ces problématiques. Nous tentons ensuite d’y répondre au mieux sur notre plateforme d’accompagnement pour délivrer aux Français à la fois l’aide, les services et les informations dont ils ont besoin », analyse Romain Villain, directeur général de Heero.

L’une des préoccupations majeures des Français : les prix de l’énergie et notamment celui du fioul

L’un des chiffres les plus marquants est la hausse des volumes de recherches portant sur le « prix du chauffage » en 2022. Bien qu’ayant une forte saisonnalité, avec un pic de recherches à chaque rentrée, les volumes de recherches autour du « prix du chauffage » ont beaucoup plus fortement augmenté en septembre 2022 (+ 455 % entre juin et septembre contre + 328 % sur la même période en 2021), mois durant lequel les prix de l’énergie ont bondi de plus de 17 % selon l’Insee, sur un an !

En étudiant plus précisément l’évolution de l’intérêt des recherches sur les prix de l’énergie et en comparant les recherches sur les différents modes de chauffage, on note une domination incontestable de la requête « prix du fioul » alors même que seules 13 % des résidences principales sont chauffées par ce biais en 2021. Plusieurs pics de recherches sont observables : en 2020 lors du 1er confinement durant lequel les gens sont par définition restés chez eux et ont donc davantage consommé mais également en mars 2022, en lien avec une hausse des prix de l’énergie de 28,9 % sur un an (source : Insee) ; puis en septembre (+17,8 % sur un an). Les recherches ont atteint un volume record en novembre 2022, avec plus de 200 000 recherches par mois.

« En analysant les différences régionales, on note que le « prix du chauffage » est une préoccupation nationale des Français avec une hausse des volumes de recherches de 455 % ​entre fin juin et fin septembre 2022, alors que la hausse du prix du fioul spécifiquement préoccupe davantage les habitants de la zone nord et est dans lesquelles les volumes de cette recherche sont plus élevés », constate Florianne Marandel, data scientist chez Heero, en charge de l’étude.

Les recherches sur le prix du gaz ces dernières années suivent les mêmes tendances mais dans une moindre proportion et on note une augmentation récente, liée au contexte énergétique actuel des recherches sur le « prix du bois » ou de « l’électricité ». Même les recherches sur le « prix des pellets », bien que minoritaires en volume (1 100 recherches par mois), ont connu un pic en septembre, au moment où leur prix a grimpé à plus de 500 € la tonne, contre 300 € en juillet 2021. Là encore, cette préoccupation semble accrue pour le quart nord-est de la France.

A noter : Ces derniers mois, on a vu la préoccupation de « devenir autonome en énergie » progresser fortement. Cette notion, assez récente pour les Français, connait un vrai essor depuis 2 ans. Il y a ainsi eu plus de 100 000 recherches en novembre 2022 sur les panneaux solaires et leurs dérivés par exemple…

L’intérêt naissant des Français pour la rénovation énergétique, depuis 2 ans surtout

La rénovation énergétique est un sujet apparu dans les recherches pendant les confinements, durant lesquels les Français ont pris conscience de l’importance d’être bien chez eux. Cet intérêt a été ré affirmé depuis le début de l’année 2022.

En revanche si la mention RGE (Reconnu garant de l’environnement) est en apparence méconnue des Français, elle est pourtant très recherchée, depuis l’arrêté du 23 juillet 2015 qui l’a fait monter en puissance mais surtout depuis 2 ans avec même plus de 16 000 recherches par mois en novembre sur le terme « RGE » seul et de nombreuses recherches associées à ce mot pour connaitre notamment les « professionnels RGE dans la région X » par exemple…

La loi Climat encore méconnue, contrairement au DPE bien ancré dans les mœurs

Malgré ses conséquences drastiques, la loi Climat datant d’août 2021 semble loin d’être au centre des préoccupations des Français alors que beaucoup, qu’ils soient locataires ou propriétaires vont être impactés, directement ou indirectement, plus ou moins positivement.

Si l’audit énergétique, plus récent, est également encore méconnu, le diagnostic de performance énergétique (DPE), lui, domine les recherches, avec un intérêt encore accru par son utilisation dans la loi Climat.

« Concernant les recherches sur le DPE, on note un pic en 2012 au moment où de nombreux arrêtés et modifications sont intervenus, mais également au moment où la loi RT 2012 a été mise en place. Depuis la crise sanitaire de 2020, l’intérêt pour le DPE s’est accru et renforcé encore depuis la loi Elan de 2021 le rendant opposable, puis la loi Climat dont l’interdiction de louer se base sur le DPE » analyse Florianne Marandel.

Beaucoup de recherches sur les primes et aides : + 650 % ces 5 dernières années. Les Français auraient-il besoin de davantage d’informations ?

En ce qui concerne les aides, on note un intérêt plus marqué pour ces dispositifs à partir de 2010, sans doute en lien avec la mobilisation des pouvoirs publics (Grenelle II de l’environnement, création du dispositif RGE en 2011) alors même que les premières aides ont été mises en place en 2006, et davantage de recherches encore ces dernières années avec la mise en place de nouvelles primes. Les requêtes sur les aides et primes énergies ont ainsi augmenté de 650 % ces 5 dernières années, avec un pic pour MaprimeRénov’ en janvier 2021 lors de son extension à tous les occupants et à tous les revenus. Une envolée témoignant de l’intérêt des Français pour ce dispositif ou de leur besoin de mieux le comprendre ? En revanche, en comparaison, au regard du plus faible volume de recherches le concernant, le dispositif CEE semble rester méconnu malgré son ancienneté (2006)…

Sans surprise : les « travaux de chauffage » sont les plus recherchés… contrairement aux « changements de fenêtres » !

Enfin, Heero a analysé les types de travaux les plus recherchés. Sans surprise, il s’agit des travaux de chauffage, en lien avec les volumes importants de recherches sur le « prix du chauffage ». Ce sont ensuite les « travaux d’isolation » qui sont les plus recherchés, et qui suivent globalement la même tendance, avec une poursuite de la hausse des recherches après juin 2022 correspondant à la date de la fin du Coup de Pouce Isolation. Contrairement aux idées reçues les recherches sur le « changement de fenêtres » sont les moins fréquentes. Ce type de requêtes n’affiche par ailleurs aucune saisonnalité apparente.

« L’analyse des recherches sur internet confirme ce que l’on constate sur le site de Heero : parmi les 40 000 pages du site, celles qui ont les plus fortes audiences concernent les travaux permettant de réaliser des économies d’électricité, un changement du système de chauffage et bénéficier de l’aide MaPrimeRénov’. Tout cela confirme que ces préoccupations sont désormais omniprésentes dans la vie des Français, qu’ils sont conscients de la nécessité d’avoir des logements performants énergétiquement en particulier en cette période de hausse du cout de l’énergie et qu’ils ont besoin pour cela d’avoir des dispositifs d’aides financières, claires, simples et faciles à obtenir », conclut Romain Villain.