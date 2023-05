Location : Nousassurons et Cautioneo s’unissent pour mieux sécuriser les propriétaires

Nousassurons et Cautioneo signent un partenariat visant à proposer aux propriétaires et aux professionnels de l’immobilier des solutions innovantes pour sécuriser la location de leurs biens.

Nousassurons, réseau de 90 courtiers en assurance dans toute la France, et Cautioneo, start-up du groupe Odealim assurant au propriétaire la sécurisation du dossier du locataire via une garantie des loyers impayés (GLI) totalement repensée, viennent de signer un partenariat dans le but d’apporter des réponses concrètes au besoin de fluidification de la location.

Restaurer la confiance entre locataire, propriétaire et assureur

« Notre ambition est d’améliorer l’expérience de la location immobilière et de permettre l’accès à la location au plus grand nombre en réinstaurant de la confiance entre locataire, propriétaire et assureur. Aussi, nous sommes ravis de ce partenariat qui va nous permettre de démocratiser encore davantage nos solutions grâce au réseau de courtiers Nousassurons, très actifs auprès des syndics et des agences immobilières », précise Julien Chenet, CEO et co-fondateur de Cautioneo.

En s’appuyant sur les innovations de Cautioneo, Nousassurons enrichit son offre d’une solution offrant aux propriétaires la possibilité de louer leurs biens en toute sérénité. Cette solution, cassant les codes historiques de la garantie des loyers impayés, permet de valider le risque locatif de manière simple via un parcours 100 % digital et d’apporter aux propriétaires les garanties nécessaires pour faire de chaque locataire un candidat attractif et sans risque.

Un accès 100% digital, efficace et rapide à un garant

Capitalisant par ailleurs sur la Garantie Locataire de Cautioneo, autre formule 100% web proposée par la start-up, Nousassurons pourra désormais apporter à ses partenaires administrateurs de biens une solution alternative pour les locataires en quête d’un garant.

Grâce à une certification de leur dossier sous 24H et la prise en compte de leurs différents types de revenus, les locataires peuvent ainsi bénéficier rapidement d’un garant et les administrateurs de biens assurer aux bailleurs encore réfractaires à la GLI une couverture contre les impayés de loyer à hauteur de 96 000 € sans limite de durée, avec en outre une gestion et prise en charge des procédures d’impayés à hauteur de 5 000 €, et ceci, de façon entièrement gratuite.

« Notre objectif, en tant que courtier spécialisé en immobilier et 1ère marketplace de l’assurance, est d’apporter des solutions performantes à nos courtiers mais aussi à tous les propriétaires, de l’assurance de leur crédit à la gestion des risques locatifs, en passant par la multirisque habitation. Permettre un accès intuitif et rapide à des solutions complètes et performantes de sécurisation des loyers, c’est minimiser au maximum le risque, au bénéfice d’une plus grande fluidité du marché locatif », analyse Jérôme Robin, président de Nousassurons.