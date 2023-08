Hafsa Saouli, Team Leader Engel & Volkers décrypte les tendances du marché immobilier dans le 8ème et le 16ème arrondissement de Paris.

Réajustement général des prix de l’immobilier dans le 16ème arrondissement

Dans le 16ème arrondissement on observe plutôt un réajustement des prix des biens immobiliers qu’une véritable baisse. Car les prix ne diminuent pas, mais reviennent à un niveau plus réaliste.

Les fluctuations sont légères, généralement inférieures à 1%. Cependant, cette tendance ne concerne pas les biens d’exception qui ont un emplacement unique, espace extérieur, prestations de qualité et vue sur monument.

Actuellement nous proposons à la vente un appartement situé avenue de New York avec une magnifique vue sur la Tour Eiffel, refait à neuf à 32 000 € le mètre carré.

Ce type de biens prestigieux reste très prisé malgré le réajustement général des prix dans le quartier.

Auparavant, la demande dans le 16ème arrondissement provenait, principalement de famille, cherchant à bénéficier de la proximité des établissements tels que (Janson de Sailly).

Cependant de nos jours, la demande pour des petites surfaces, destinées à l’investissement locatif ou des pied-à-terre avec extérieur, et vue sur un monument est en augmentation.

Ces biens suscitent l’intérêt d’une clientèle étrangère provenant de l’Afrique du Nord et du Liban souhaitant investir dans l’immobilier parisien. Nous avons récemment vendu un appartement en étage élevé refait à neuf situé place Victor Hugo à un client Libanais à plus de 19 000 euros/m2.

Ces derniers temps on observe un grand engouement pour les biens situés avenue Foch où l’on peut trouver beaucoup de très grands appartements mais qui nécessitent souvent, des travaux importants.

Chez Engel & Völkers nous avons actuellement beaucoup plus de biens à vendre sur l’avenue Foch, cela est dû principalement à notre notoriété et notre image internationale, les propriétaires qui souhaitent toucher une clientèle étrangère nous sollicitent en conséquence.

Les immeubles haussmanniens restent appréciés dans le 8ème aussi

Le 8ème arrondissement est l’un des rares arrondissements de Paris qui connaît une légère hausse des prix.

La demande est axée sur des pied-à-terre d’exception avec des adresses prestigieuses, ainsi que sur des petites superficies pour les investissements locatifs.

Ce quartier est particulièrement prisé par une clientèle étrangère provenant du Moyen Orient, d’Allemagne et d’ Europe du Nord, ainsi que les expatriés à la recherche d’un logement à proximité des écoles bilingues.

En revanche, les quartiers de l’Europe et Monceau ne suscitent plus autant d’intérêt de la part des familles, ce qui se traduit par une baisse du volume de transactions dans ces zones.

Les deux arrondissements, qui se caractérisent par une forte concentration d’immeubles haussmanniens, restent particulièrement appréciés.

La mauvaise classification du diagnostic de performance énergétique DPE entraîne des négociations difficiles quelque soit la superficie du bien. Les appartements avec parquet moulures et cheminées ont davantage de mal à se vendre et restent plus longtemps sur le marché.