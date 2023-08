Ludovic Marie, Team Leader Engel Volkers dans le 16ème arrondissement de Paris décrypte la conjoncture immobilière dans à Passy.

Une demande soutenue malgré des nuances de prix

Notre équipe enregistre une demande familiale soutenue ainsi qu’une forte demande émanant de personnes, ayant grandi dans le 16e arrondissement qui ont déménagé dans le centre de Paris et qui désirent désormais revenir dans le 16e pour se rapprocher des écoles.

Des appartements familiaux offrant trois, voire quatre chambres avec une superficie de 120 à 160 m2, trouvent généralement preneurs en un mois. Nos clients les plus aisés recherchent toujours des biens rares et coûteux, notamment l’hôtel particulier, un objet très convoité.

Les quartiers les plus recherchés du 16ème arrondissement demeurent ceux situés à proximité des espaces verts comme le jardin du Ranelagh et le parc de Passy, l’avenue Mozart et la Villa Montmorency.

Depuis début juin 2023, nous constatons une augmentation significative du nombre de clients étrangers à la recherche de biens immobiliers, en particulier, une clientèle anglo-saxonne avec des budgets intéressants, cherchant des pied-à-terre de qualité.

Ralentissement pour les biens entre 800 000 et 1 500 000 euros

Néanmoins, les biens avec travaux qui ont gardé un prix aussi élevé qu’il y a un an se vendent très difficilement ou avec une négociation importante.

Autre spécificité du marché, les biens dont le prix de vente se situe entre 800 000 € et 1 500 000€ sont les plus impactés par la montée des taux et le durcissement des conditions d’emprunt.

En revanche, les biens sans travaux offrant des prestations de qualité, une vue et un espace extérieur se vendent rapidement. Récemment, l’une de nos équipes a vendu un appartement de 100 m2, sans travaux à prévoir, avec vue sur la Tour Eiffel, situé avenue du Président Kennedy au prix de 17 200 € le mètre carré en seulement 10 jours.

Un 1er étage ne se vend plus au prix d’un 5ème

Actuellement, un grand nombre de clients sont en recherche active de biens immobiliers, mais ils se montrent très prudents en raison des informations diffusées par les médias.

Il est important de rappeler qu’une grande majorité des vendeurs actuels réalisent des plus-values importantes.

Même si nous notons un fléchissement sur les prix. Le résultat reste très confortable. Une situation qui n’est pas identique pour ceux ayant acheté il y a deux ans et cherchant à revendre aujourd’hui.

« Le marché de l’immobilier s’assainit et on ne vend plus un 1er étage au même prix qu’un 5ème étage.

Malgré l’exigence proportionnelle des acquéreurs envers le prix demandé, le désir d’acquérir un bien immobilier reste élevé, que ce soit dans le segment de marché classique ou de luxe« , conclut Ludovic Marie, Team Leader Engel Volkers.

Immobilier Paris 16 à Passy : 5 Points à Retenir Retour vers le 16e : Une forte demande émane de ceux qui ont grandi dans le 16e arrondissement et souhaitent revenir, notamment pour la qualité des écoles. Typologie des biens : Les appartements familiaux de 120 à 160 m2 avec 3 à 4 chambres sont très demandés. Les hôtels particuliers restent très convoités par une clientèle aisée. Localisations privilégiées : Les zones proches du jardin du Ranelagh, du parc de Passy, et de l’avenue Mozart sont particulièrement recherchées. Dynamique des prix : Bien que nombreux vendeurs réalisent des plus-values, les biens nécessitant des travaux ont du mal à se vendre au même prix qu’auparavant. Les variations de prix selon l’étage deviennent également plus marquées. Clientèle étrangère : Depuis juin 2023, une augmentation notable de la clientèle anglo-saxonne est observée, avec une prédilection pour des pieds-à-terre de qualité.