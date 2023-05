« Le marché de l’immobilier a été plus calme que prévu début 2023 sur le 7e arrondissement, bien que nous ayons rentré 30% de mandats en plus par rapport à l’année dernière sur la même période« , observe Amandine Cruz. De nombreux acquéreurs ont mis leur projet de côté en attendant une potentielle baisse des prix et un contexte économique plus favorable. « Cependant, le marché s’est redynamisé à partir de la mi-avril« , poursuit la directrice des agences immobilières Vaneau Bac Saint-Germain et Vaneau Champ de Mars dans sa dernière note de conjoncture. Etat des lieux.

Un appartement 152 mètres carrés à 4,2 millions parti en 3 visites

Les prix au mètre carré oscillent entre 14 000 et 18 000 €/m2 pour les quartiers d’École Militaire et Gros Caillou, voire jusqu’à 20 000 €/m2 pour les biens parfaits.

Du côté du Bon Marché, les prix varient entre 16 000 et 20 000 €/m2, et peuvent aller jusqu’à 30 000 €/m2 pour de l’exceptionnel qui continue d’attirer.

« Nous n’avons jamais eu autant de facilité à vendre des biens d’exception, constate Amandine Cruz. Sur ce marché, les acquéreurs se disent qu’il n’y aura jamais de baisse des prix à long terme et continuent de faire des offres.«

Pour preuve, un appartement de 152 m2, Square de la Rochefoucauld, vendu en off-market en l’espace de 3 visites à des acheteurs français au prix de 4,2 millions d’euros.

L’effet Emily in Paris joue toujours sur la clientèle américaine

« Aujourd’hui, le relationnel est prépondérant dans la relation client. La clientèle recherche de la proximité, tendance débutée après le covid et qui s’accentue depuis début 2023« , reprend Amandine Cruz.

Au sein de l’agence Vaneau Bac – Saint-Germain, les Américains ne représentaient historiquement que 5% de notre clientèle. Aujourd’hui, grâce au phénomène Emily in Paris, ils constituent près de 30% des acquéreurs. Ils recherchent des appartements typiquement parisiens, avec des moulures, un beau parquet, de la hauteur sous plafond.

Les vendeurs ont les reins solides

Les vendeurs ont les reins solides sur la rive gauche, ils sont peu ouverts aux négociations car ne sont pas pressés de vendre. Certains retirent même leur bien du marché temporairement car ils ne souhaitent pas le brader.

Les vendeurs que nous accompagnons cherchent soit à se réduire suite au départ de leurs enfants, soit à quitter Paris. La clientèle du 7e est très fidèle à son arrondissement et ne cherche pas à changer de secteur.

« Le contexte économique et social a créé une parenthèse anxiogène sur le premier trimestre 2023 mais le retour des beaux jours à Pâques a marqué un net redémarrage de l’activité, avec une hausse significative des transactions, ce qui nous rend optimistes pour les prochains mois« , conclut Amandine Cruz.

Paris 7ème : 3 exemples de biens à vendre

RUE DE BOURGOGNE– PARIS 7ème- MAISON – 259.05 m2 – PRIX : 7 500 000 €

Maison d’architecte d’exception établie sur 3 niveaux avec terrasse et jardin de 300 m2. Entrée, réception de 50 m2, cuisine Bulthaup, 7 pièces, 5 chambres, salle d’eau, salle de bains. Parking et cave.

BON MARCHE– Paris 7ème- APPARTEMENT – 166.97 m2 – PRIX : 4 200 000 € Appartement traversant au 2e étage. Entrée, double séjour de 63 m2 avec balcon et vue sur les jardins et bâtiments historiques. 3/4 chambres, 2 salles de bains, salle d’eau. Plein soleil et Calme absolu. Parking en sus et cave.

RUE DU BAC– APPARTEMENT – 156.4 m2 – PRIX : 3 450 000 € Appartement traversant au 2e étage avec vue dégagée, seul sur le palier. Entrée, séjour, salle à manger, cuisine familiale, bureau, 3 chambres, salle de bains, salle de douche. Belle HSP. Gardien et cave de 20 m2.

Paris 7ème : 3 exemples de biens vendus

BON MARCHE- PARIS 7ème- APPARTEMENT – 152.52 m2 – VENDU : 25 000 €/m2 La campagne à Paris au 3e étage avec ascenseur, appartement rénové dans la verdure avec vues dégagées. Double réception de 39 m2, cuisine dinatoire, 2 chambres, salles de bain, salle de douche. 2 Caves.

VANEAU / BON MARCHÉ– PARIS 7ème- APPARTEMENT – 116.8 m2 – VENDU : 18 850 €/m2 Duplex traversant avec terrasse aux derniers étages avec vue dégagée et sans vis à vis sur la Tour Eiffel et le Dome des Invalides. Double réception, salle à manger, cuisine, 3 chambres, 2 salles de bains. Parking en sus.

VERNEUIL– APPARTEMENT – 66.5 m2 – VENDU : 16 200€/m2 Au 4e étage avec ascenseur, appartement de 2 pièces. Entrée, grand séjour de 25.8 0m2 exposé plein sud, cuisine séparée, chambre, d’un dressing, salle de bains.