Pour la 5e édition, les Assises de l’Immobilier vous attendent les 20 et 21 septembre à l’Arsenal de Metz. Cédric Lavaud, Président du Fichier AMEPI, revient sur ce nouvel opus.

Après avoir rassemblé plus de 1200 professionnels en 2022, la 5e édition des Assises de l’Immobilier, qui aura lieu les 20 et 21 septembre, à l’Arsenal de Metz, promet elle aussi d’être une belle réussite.

Ce qui n’était à l’origine qu’une envie du Fichier AMEPI local de Metz d’inviter des représentants nationaux de la profession à donner leur avis sur le marché est devenu un événement d’envergure avec un rayonnement national. Et cette année, le format allongé devrait encore bonifier ce nouvel opus.

Rebooster les professionnels pour affronter le marché

Cette année, l’objectif des Assises de l’Immobilier est encore et toujours de rassembler les professionnels pour qu’ils se retrouvent et échangent mais aussi de leur donner les clés pour affronter la crise que traverse l’immobilier et rebooster les équipes.

« Cet événement tel qu’il a été construit cette année doit permettre aux professionnels de comprendre cette crise du logement afin de leur permettre de jouer un rôle actif, de faire évoluer leurs pratiques pour mieux répondre aux attentes de leur clients et devenir le partenaire incontournable, explique Cédric Lavaud, Président du Fichier AMEPI National. Il y a vraiment dans cette 5e édition une volonté de remise en question de la profession et des pratiques. Et je souhaiterais que les professionnels, à la fin des Assises de l’immobilier, repartent galvanisés.

Les meilleurs performeurs livrent leur quotidien, leurs secrets

La 1ère table « Réussir contre vents et marées : des exemples à suivre » illustre le propos de cette 5e édition en donnant la parole aux meilleurs performers français de l’immobilier, Amandine Torres de Montbéliard, David Balin, de Mulhouse et Cécile Maumy de Limoges, afin qu’ils témoignent et livrent leurs secrets.

« Tout le monde peut réussir, reprend Cédric Lavaud. Ces performeurs sont des gens comme tous les négociateurs qui travaillent dans toutes les agences de France. Ils n’ont rien de différent sauf qu’ils appliquent les fondamentaux, ils sont rigoureux, exigeants avec eux-mêmes, ils se remettent en question, ils travaillent… Les valeurs du métier.«

Les Assises de l’immobilier s’étalent sur deux journées

Les Assises de l’Immobilier évolue pour mieux accueillir les participants. « Au vu de la réussite de l’événement, je voulais allonger le format sans l’alourdir. Cette année, les Assises de l’Immobilier démarrent le 20 septembre à 17 heures. »

Nouveautés cette année : un nouvel espace scénique, au cœur du village partenaires, une soirée très festive, différents formats d’animation pour être au plus proche des dirigeants des plus grands réseaux Français, des professionnels reconnus, des économistes, des universitaires….

Et plusieurs invités surprise. Pour cette 5e édition, Valentin Kretz de la série l’Agence (sur Netflix) sera présent ainsi qu’Olivier Krombholz, Sélectionneur de l’équipe nationale féminine de handball, qui animera un débat le 20 septembre, dans l’Espace Médias, avec les dirigeants du Fichier AMEPI, pour expliquer comment des concurrents peuvent coopérer et ce, afin d’encourager les professionnels de l’immobilier à jouer « collectif » en partageant leurs mandats.

« Olivier Krombholz expliquera notamment comment il parvient à rassembler des joueuses de différentes équipes, en concurrence les unes avec les autres toute l’année, autour d’un objectif commun : par exemple, un championnat du monde, précise Cédric Lavaud.

A lire et à écouter aussi Immobilier : « 1 nouvel adhérent rejoint chaque jour le Fichier AMEPI », Cédric Lavaud (Fichier AMEPI)