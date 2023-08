Le promoteur chinois Country Garden, l’un des plus gros groupes immobiliers de Chine, a annoncé mercredi 6,1 milliards d’euros de pertes au premier semestre, au moment où la santé financière du groupe à l’endettement astronomique préoccupe les marchés.

Country Garden, qui a longtemps été réputé solide financièrement, a été incapable au début du mois de rembourser deux intérêts sur des emprunts, alors que le secteur immobilier connaît en Chine une crise sans précédent.

Le groupe risque formellement un défaut de paiement s’il ne paie pas, passé un délai de grâce de 30 jours qui expire début septembre.

Dans un contexte difficile pour l’immobilier, Country Garden a fait état de pertes record sur la période janvier-juin, à 48,9 milliards de yuans (6,1 milliards d’euros).

Cette performance est conforme à la fourchette d’estimation faite par le groupe début août (entre 45 et 55 milliards de yuans).

Il y a un an sur la même période, Country Garden avait dégagé un léger bénéfice de 612 millions de yuans (77 millions d’euros actuels).

Pour ajouter aux difficultés, le groupe doit également s’acquitter du paiement d’une obligation d’un montant total de 3,9 milliards de yuans (environ 500 millions d’euros), qui arrive à maturité dans quelques jours.

Country Garden « a déjà fait de son mieux » pour s’acquitter de ses obligations, a averti mercredi l’entreprise, évoquant « une pression de plus en plus forte sur ses liquidités ».

Les déboires du groupe sont porteurs de nervosité sur les marchés car Country Garden avait fin 2022 une dette considérable qu’il estimait à quelque 1.152 milliards de yuans (150 milliards d’euros).

L’agence Bloomberg la chiffre pour sa part à environ 1.400 milliards de yuans (176 milliards d’euros).

Après des pertes semestrielles record Country Garden négocie jeudi avec ses créanciers le rééchelonnement d’un remboursement pour éviter un défaut lors d’un vote crucial

Les créanciers ont jusqu’à 22H00 (14H00 GMT) pour se prononcer sur une proposition de repousser ce paiement, selon l’agence d’information financière Bloomberg.

Ce vote, initialement prévu vendredi dernier, avait été reporté à la dernière minute.

L’ombre de la descente aux enfers d’Evergrande

Country Garden « a déjà fait de son mieux » pour s’acquitter de ses obligations et n’écarte pas « un défaut de paiement », a averti mercredi l’entreprise lors de la présentation de ses résultats.

Sa situation fait craindre une faillite aux conséquences incommensurables pour le système financier de Chine, deux ans après la descente aux enfers de son concurrent Evergrande.

Country Garden, qui était l’an dernier encore le plus gros promoteur de Chine, dispose de quatre fois plus de projets qu’Evergrande, dont la mise à l’arrêt de chantiers avait entraîné manifestations et grèves de mensualités l’an dernier.

Les déboires des deux géants de l’immobilier fragilisent un peu plus un secteur déjà échaudé par la crise sanitaire et le ralentissement économique en Chine.

Cette situation nourrit la défiance d’acheteurs potentiels, ce qui aggrave davantage la situation financière des promoteurs, y compris de groupes publics réputés solides.

