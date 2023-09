La 7e édition de « Générations Part’âges » proposée par DOMITYS, n°1 des résidences services seniors en France, membre du Groupe AG2R LA MONDIALE, est plus que jamais ancrée dans l’actualité.

Cette initiative unique, qui permet aux étudiants de loger gratuitement dans un appartement dans l’une de ses résidences en échange de moments passés aux côtés des résidents, apporte une solution, à son échelle, à la pénurie de logements et aux difficultés rencontrées par les étudiants pour se loger à chaque rentrée scolaire.

La pénurie de logements : une plaie pour les étudiants

À l’approche de la rentrée universitaire, de nombreux étudiants cherchent encore un toit pour se loger. Confrontés à l’augmentation du coût de la rentrée, à la pénurie de logements dans la plupart des métropoles françaises et par conséquent l’augmentation des loyers, la précarité étudiante en France est plus que jamais alarmante, avec près de 40 % des étudiants vivant en dessous du seuil de pauvreté et 25 % d’entre eux rencontrant des difficultés pour trouver un logement abordable.

A lire aussi Logement étudiant : Quel budget pour un studio près de son école en 2023 ?

« Générations Part’âges » : un programme, qui connaît, depuis 7 ans, un véritable succès

Dans ce contexte, DOMITYS a souhaité offrir une solution concrète, et contribuer à leur stabilité et à leur sérénité. Dès 2017, l’entreprise, n°1 résidences services seniors en France, a lancé « Générations Part’âges ». Ce programme, qui connaît, depuis 7 ans, un véritable succès, vise à aider les étudiants face aux problèmes financiers et géographiques auxquels ils sont confrontés durant leur cursus, tout en favorisant les échanges intergénérationnels.

Donner du temps aux résidents

« Générations Part‘âges » permet à un étudiant de résider gratuitement dans un confortable appartement de 35 m², entièrement équipé. En échange, il s’engage à consacrer 15 heures par semaine (soit 59 heures par mois) aux résidents. Ces heures peuvent être utilisées pour échanger avec eux, les accompagner lors de sorties, partager des repas, organiser des activités ou même encadrer certaines activités. En occupant la fonction d’assistant animation, l’étudiant peut profiter paisiblement de la résidence, son appartement, mais aussi les espaces communs (salle de sport, piscine, salon multimédia…) tout en contribuant au bien-être de nos aînés. Cet échange, mutuellement bénéfique, offre aux étudiants une oreille attentive tandis que nos résidents ont la chance de côtoyer une génération riche en expérience.

Depuis la création de ce programme, 47 étudiants, aux profils variés (en formation dans le médical, social, économique, informatique ou encore commercial) ont participé à l’expérience.

Il reste des places dans de nombreuses villes de France

Certaines résidences ont déjà trouvé leur étudiant mais il reste encore quelques places disponibles dans des villes comme Lille, Rouen, Brest, Mulhouse, Metz, Nancy, Marseille, Cherbourg-en-Cotentin, Quimper, Sens, Châlons en Champagne, Chalon sur Saône, ou encore Cahors et Alès.

Vous voulez postuler pour l’année scolaire 2023-2024, rendez-vous ici