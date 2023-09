Archides propose une nouvelle plongée dans la grande histoire de France en offrant aux voyageurs une suite haut de gamme dans l’un des plus beaux quartiers de Paris. Direction le 8e arrondissement de la capitale, rue de Tilsitt, au cœur du quartier relatant les victoires diplomatiques de Napoléon 1er, dans l’ancien appartement d’un célèbre couple d’écrivains, Zelda et Francis Scott Fitzgerald. L’occasion de découvrir le repaire de l’auteur du célèbre « Gatsby le magnifique » pendant les années folles.

Le 14 rue de Tilsitt, une demeure littéraire

C’est au 14 rue de Tilsitt, près de la Place de l’Etoile, que le groupe hôtelier Archides propose un nouveau séjour atypique au cœur de Paris. Dans cette rue chargée d’histoire, tirant son nom du traité éponyme signé en 1807 entre la France, la Russie et la Prusse, les voyageurs posent leurs valises dans une suite dénommée « Francis », nichée au 5e étage d’un immeuble construit sous le Baron Haussmann.

Son nom a été spécialement choisi en référence au couple d’écrivains mythique, Zelda et Francis Scott Fitzgerald, qui y résidèrent entre 1925 et 1926. C’est entre la Côte d’Azur et ce pied-à-terre parisien que F.S. Fitzgerald rédigea son ouvrage majeur, le roman américain le plus connu au monde : Gatsby le magnifique.

Sur une image d’archive, on peut d’ailleurs découvrir l’écrivain prenant la pose avec sa famille dans le salon de cette suite.

Une suite avec 4 chambres spacieuses

La suite « Francis » est aménagée et décorée avec élégance, sobriété et modernité. C’est par ses grandes fenêtres qui laissent entrer la luminosité naturelle que la pièce de vie tient tout son charme, mais également grâce à sa cheminée en marbre de Carrare blanc de style Louis XV, identifiable par ses jeux de courbes et de contre-recourbe.

La suite offre quatre chambres spacieuses aux teintes douces et enveloppantes, ainsi que deux salles de bains au décor chaleureux et réconfortant.

Le plus ? Un large balcon donnant sur la rue de Tilsitt avec une vue directe sur l’Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Idéal pour un moment de détente, à toute heure de la journée.

Peau neuve pour cette ancienne surface de bureaux

Derrière les façades de l’immeuble du 14 rue de Tilsitt, dessinées en 1853 par l’architecte emblématique du Second Empire, Jacques-Ignace Hittorf, la suite « Francis » a connu plusieurs vies.

Petit appartement bourgeois à ses débuts, il servira un temps de foyer aux Fitzgerald et à la nounou de Scotty, leur fille. Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, le 14 rue de Tilsitt deviendra un hôtel, et ce jusqu’au début des années 1970.

A cette époque, certains des appartements de l’immeuble seront transformés en bureaux dont celui-ci.

Archides signe une prise à bail début 2022 auprès du propriétaire de l’immeuble et entreprend la rénovation des lieux pour créer la suite « Francis », valorisant ainsi un lieu de la vie d’un auteur culte de la littérature américaine et de la vie mondaine parisienne des années folles.

Un emplacement idéal pour flâner le long de la « plus belle avenue du monde »

Un séjour unique qui ne s’arrête pas là ! Au-delà d’un voyage dans le temps sous les auspices du célèbre écrivain – l’occasion unique de (re)découvrir son chef-d’œuvre littéraire ou d’autres de ses écrits -, les clients pourront profiter de cet emplacement de choix pour visiter des monuments emblématiques de Paris, à commencer par l’Arc de Triomphe et ses 284 marches en colimaçon à gravir pour jouir d’une magnifique vue jusqu’au Palais du Louvre.

Les passionnés d’histoire apprécieront ce chantier historique et politique avec ses grandes étapes de construction de 1806 à 1836. Ils pourront à loisir profiter d’une balade sur les Champs-Elysées, célèbre pour ses grands magasins, son éventail de restaurants, ses théâtres et ses lieux d’expositions majeurs comme le Petit Palais, le Palais de la Découverte et le Grand Palais.

Une atmosphère d’effervescence culturelle et touristique qui séduit chaque jour plus de 300 000 visiteurs !