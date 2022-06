Paris 1er : Appartement de luxe au coeur du quartier Palais Royal

Immobilier Paris 1er : Luxueux appartement de 4 pièces et 111 m², entièrement rénové, cherche preneur.

Coup de coeur pour ce très bel appartement de 111 m² et 4 pièces, entièrement rénové par un architecte d’intérieur, situé au cœur du quartier Palais-Royal, dans un immeuble pierre de taille du 18ème siècle, au 3ème étage. Un appartement qui allie le charme de l’ancien au moderne.

Parquet, moulures et cheminées

Il se compose d’une cuisine contemporaine ouvrant sur un espace salle à manger, d’un spacieux séjour, de deux chambres, d’un espace dressing, d’une salle de bains et d’une salle d’eau.

Réhabilitation haut de gamme, tout le charme de l’ancien a été conservé (parquet, moulures et cheminées), très belle hauteur sous plafond de 3,5 m et lumineux. Une cave complète ce bien.

Le prix : 2 420 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.parisouest-sothebysrealty.com/fr/.