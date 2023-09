1 immeuble, 1 œuvre : Déjà 700 œuvres d’art partout en France

Dans des villes de toutes les échelles, comme à Pantin, Villeurbanne, Lille, Marseille, Mulhouse, mais aussi à Annemasse ou encore Amiens, au sein des immeubles résidentiels comme dans les lieux de travail, les 700 propositions artistiques acquises émanant du dispositif du ministère de la Culture s’inscrivent toutes dans un projet de ville et de vie, participent à la conversation nationale et donnent du sens à l’espace dans lequel nous vivons.

Placer la création artistique au cœur de l’espace public en partenariat avec des acteurs de l’immobiliers

La Charte « 1 immeuble, 1 œuvre », lancée par le ministère de la Culture, est un dispositif de commande d’œuvres d’art aux artistes par les acteurs de l’immobilier (promoteurs, foncières, bailleurs sociaux) et qui s’inscrit dans le soutien à la création artistique française et la diffusion des arts visuels.

L’association Le Club 1 immeuble, 1 œuvre fédère et accompagne ses membres dans la mise en œuvre du programme et fait rayonner leur engagement.

Focus sur quatre installations récentes

© Marion Verboom, Photographie : Jérémie Léon

Marion Verboom réalise Achronie n°24 pour Emerige à Palaiseau



Achronie n°24, de Marion Verboom, s’insère au sein du programme « Rue Tronchet » développé par Emerige avec Hubert Godet, paysagiste, et l’Agence RAPHIA. Cette œuvre est la première d’une série réalisée avec des matériaux conçus pour l’environnement extérieur. Le choix des variétés de pierre, la couleur des métaux, la teinte du ciment participent au jeu chromatique et géologique de ce carottage protéiforme.

© Hugo Servanin, Photographie : Olivia Ouadah

Hugo Servanin, installe l’œuvre Objet 10 à Courbevoie, fruit d’une collaboration entre Covivio et l’École des Arts Décoratifs de Paris

Jeune dîplomé de l’École des Arts Décoratifs de Paris, Hugo Servanin mêle dans son travail intelligence artificielle et art post-internet. Avec Objet 10, pour le programme « Tour CB21 », il exprime le décalage croissant entre la sensibilité humaine et l’analyse mathématique. Constituée de trois écrans, l’œuvre nous renvoie à une nature parallèle, abstraite, qui jaillit à la rencontre de l’humain et de l’ordinateur.

© Crew Monkey Bird, Photographie : Pierre Carreau

Pour Belin Promotion, Crew MonkeyBird conçoit une fresque murale à Bordeaux

Près des vestiges gallo-romains du Palais Gallien à Bordeaux, Crew MonkeyBird a réalisé une fresque pour le programme immobilier « Héritage » conçu par Belin Promotion. L’œuvre joue avec les perspectives et dévoile de multiples détails gothiques, entièrement offerts à la vue des passants. Cette fresque s’intègre magistralement dans le paysage de ce quartier historique de Bordeaux et, par cette commande, Belin Promotion affirme son engagement pour l’accès de l’art au plus grand nombre.

© Amandine Guruceaga, Photographie Cyril Becquart

L’œuvre My Mosaik d’Amandine Guruceaga intègre le programme « Mosaik » de Bouygues Immobilier à Istres

Amandine Guruceaga initie un ensemble d’œuvres protéiforme, passant de la sculpture à l’installation, de l’objet précieux au projet dédié à l’espace public. Son travail explore les limites physiques de la matière – métal, tissu, peau – et se joue des frontières entre l’art et l’artisanat, l’organique et la technique. Ses œuvres questionnent l’histoire socio-économique des matériaux et révèlent la fascination de l’artiste pour la migration des formes et des motifs.